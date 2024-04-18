В компании властей ХМАО назначен новый директор. Фото

19 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В «Северавтодоре» сменился генеральный директор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО назначили нового руководителя госкомпании «Северавтодор». Генеральным директором дорожного предприятия стал Дмитрий Климов. «Правительство ХМАО приняло решение о назначении Дмитрия Климова генеральным директором акционерного общества „Северавтодор“. Он имеет значительный опыт работы в дорожной отрасли и отмечен государственными наградами за вклад в развитие транспортной инфраструктуры», — сообщает telegram-канал Стройкомплекса Югры. Управленец с дипломом Военно-технического университета при Федеральном агентстве специального строительства более 15 лет проработал в сфере дорожного строительства. Ранее Климов руководил управлениями автомобильных дорог в Челябинске и Великом Новгороде. Предыдущий генеральный директор «Северавтодора» Александр Порохонько сложил свои полномочия после завершения контракта. Ранее URA.RU писало, что «Северавтодор» получил контракт на установку почти 1,7 тысячи светильников на мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске. Стоимость работ — 180 миллионов рублей. Новый генеральный директор АО «ГК «Северавтодор» Дмитрий Климов telegram-канал «Стройкомплекс Югры», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО назначили нового руководителя госкомпании «Северавтодор». Генеральным директором дорожного предприятия стал Дмитрий Климов. «Правительство ХМАО приняло решение о назначении Дмитрия Климова генеральным директором акционерного общества „Северавтодор“. Он имеет значительный опыт работы в дорожной отрасли и отмечен государственными наградами за вклад в развитие транспортной инфраструктуры», — сообщает telegram-канал Стройкомплекса Югры. Управленец с дипломом Военно-технического университета при Федеральном агентстве специального строительства более 15 лет проработал в сфере дорожного строительства. Ранее Климов руководил управлениями автомобильных дорог в Челябинске и Великом Новгороде. Предыдущий генеральный директор «Северавтодора» Александр Порохонько сложил свои полномочия после завершения контракта. Ранее URA.RU писало, что «Северавтодор» получил контракт на установку почти 1,7 тысячи светильников на мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске. Стоимость работ — 180 миллионов рублей.