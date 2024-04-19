Стала известна судьба последнего пилота, находившегося в упавшем военном самолете в Ставрополье

112: четвертый пилот упавшего в Ставрополье самолета найден погибшим
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Четвертый пилот, находившийся в упавшем в Ставрополье российском самолете, найден погибшим. Такой информацией поделился telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

«Четвертый член экипажа разбившегося военного самолета на Ставрополье погиб», — передает telegram-канал 112. Сообщается, что его тело нашла группа поисковиков.

Российский военный самолет разбился утром 19 апреля в Ставрополье. В самолете находились четыре пилота — трое из них катапультировались, двоих нашли сразу живыми, третьего еще ищут.

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Четвертый пилот, находившийся в упавшем в Ставрополье российском самолете, найден погибшим. Такой информацией поделился telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники. «Четвертый член экипажа разбившегося военного самолета на Ставрополье погиб», — передает telegram-канал 112. Сообщается, что его тело нашла группа поисковиков. Российский военный самолет разбился утром 19 апреля в Ставрополье. В самолете находились четыре пилота — трое из них катапультировались, двоих нашли сразу живыми, третьего еще ищут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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