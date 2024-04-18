18 апреля 2024

Губернатор Моор: такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года. Видео

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Казанское, 18 апреля. Казанское , половодье, дамба, паводок, наводнение, потоп, строительство, разлив
Специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги Фото:
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В Тюменской области вода подобралась к городу Ишиму и селу Казанское. Как отметил губернатор региона Александр Моор, такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года.

«Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он отметил, что специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, возле дамб круглосуточно дежурит караул.

Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. «Большая вода» придет в Ишим в ближайшие 3-5 дней. Сейчас там уровень воды достиг 723 см, критический уровень в Ишиме — 850 см.

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В Тюменской области вода подобралась к городу Ишиму и селу Казанское. Как отметил губернатор региона Александр Моор, такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года. «Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — написал Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, возле дамб круглосуточно дежурит караул. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. «Большая вода» придет в Ишим в ближайшие 3-5 дней. Сейчас там уровень воды достиг 723 см, критический уровень в Ишиме — 850 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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