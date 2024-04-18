Губернатор Моор: такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года. Видео

19 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области вода подобралась к городу Ишиму и селу Казанское. Как отметил губернатор региона Александр Моор, такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года. «Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — написал Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, возле дамб круглосуточно дежурит караул. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. «Большая вода» придет в Ишим в ближайшие 3-5 дней. Сейчас там уровень воды достиг 723 см, критический уровень в Ишиме — 850 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области вода подобралась к городу Ишиму и селу Казанское. Как отметил губернатор региона Александр Моор, такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года. «Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — написал Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, возле дамб круглосуточно дежурит караул. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. «Большая вода» придет в Ишим в ближайшие 3-5 дней. Сейчас там уровень воды достиг 723 см, критический уровень в Ишиме — 850 см.