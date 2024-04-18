В Тюменской области вода подобралась к городу Ишиму и селу Казанское. Как отметил губернатор региона Александр Моор, такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года.
«Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он отметил, что специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, возле дамб круглосуточно дежурит караул.
Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. «Большая вода» придет в Ишим в ближайшие 3-5 дней. Сейчас там уровень воды достиг 723 см, критический уровень в Ишиме — 850 см.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюменской области вода подобралась к городу Ишиму и селу Казанское. Как отметил губернатор региона Александр Моор, такого уровня воды в Тюменской области не было с 1947 года. «Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — написал Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что специалисты продолжают укреплять дамбы и отсыпать дороги. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, возле дамб круглосуточно дежурит караул. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. «Большая вода» придет в Ишим в ближайшие 3-5 дней. Сейчас там уровень воды достиг 723 см, критический уровень в Ишиме — 850 см.