«Большая вода» придет в Ишим в период с 21 по 23 апреля

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Афонькино, паводок. Афонькино , половодье, паводок, наводнение, разлив
В Ишиме «большую воду» ждут на следующей неделе (архивное фото) Фото:
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«Большая вода» придет в Ишим (Тюменская область) в ближайшие 3-5 дней. Об этом в интервью на канале «Россия 24» рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Ишим находится ниже по течению, чем Казанский район, где сейчас самая напряженная ситуация. „Большую воду“ там можно ждать дня через 3-5 дней. Город готовится, наращивает гребни дамб, проводится превентивная эвакуация. Работают сотрудники полиции, МЧС», — отметил губернатор.

По его словам, сейчас людей и техники для работ хватает. Власти концентрируют усилия на тех муниципалитетах, которые первые будут встречать «большую воду». Ранее Александр Моор рассказал, сколько домов уже подтоплено в Казанском районе.

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«Большая вода» придет в Ишим (Тюменская область) в ближайшие 3-5 дней. Об этом в интервью на канале «Россия 24» рассказал губернатор региона Александр Моор. «Ишим находится ниже по течению, чем Казанский район, где сейчас самая напряженная ситуация. „Большую воду“ там можно ждать дня через 3-5 дней. Город готовится, наращивает гребни дамб, проводится превентивная эвакуация. Работают сотрудники полиции, МЧС», — отметил губернатор. По его словам, сейчас людей и техники для работ хватает. Власти концентрируют усилия на тех муниципалитетах, которые первые будут встречать «большую воду». Ранее Александр Моор рассказал, сколько домов уже подтоплено в Казанском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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