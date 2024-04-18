«Большая вода» придет в Ишим в период с 21 по 23 апреля

«Большая вода» придет в Ишим (Тюменская область) в ближайшие 3-5 дней. Об этом в интервью на канале «Россия 24» рассказал губернатор региона Александр Моор.
«Ишим находится ниже по течению, чем Казанский район, где сейчас самая напряженная ситуация. „Большую воду“ там можно ждать дня через 3-5 дней. Город готовится, наращивает гребни дамб, проводится превентивная эвакуация. Работают сотрудники полиции, МЧС», — отметил губернатор.
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«Большая вода» придет в Ишим (Тюменская область) в ближайшие 3-5 дней. Об этом в интервью на канале «Россия 24» рассказал губернатор региона Александр Моор. «Ишим находится ниже по течению, чем Казанский район, где сейчас самая напряженная ситуация. „Большую воду“ там можно ждать дня через 3-5 дней. Город готовится, наращивает гребни дамб, проводится превентивная эвакуация. Работают сотрудники полиции, МЧС», — отметил губернатор. По его словам, сейчас людей и техники для работ хватает. Власти концентрируют усилия на тех муниципалитетах, которые первые будут встречать «большую воду». Ранее Александр Моор рассказал, сколько домов уже подтоплено в Казанском районе.