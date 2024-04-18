Жительница ЯНАО уехала на лечение и лишилась имущества

Женщина из Надыма лишилась гаража, вернувшись после лечения из Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Надымского района (ЯНАО) стала жертвой обмана: после экстренной операции в Тюмени она обнаружила, что ее знакомый продал ее имущество. Историю рассказал ямальский депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин в социальной сети «ВКонтакте».

«В рамках работы с обращениями граждан принял заслуженную жительницу нашего региона, которые многие годы проработала в Надымском районе. В ее отсутствие, пока она находилась на курсе лечения в Тюмени, знакомый выдал гараж и ее собственность за свою и продал. Женщина и подумать не могла, что хороший знакомый, которому она не один год помогала, воспользовавшись ее беспомощностью, совершит такой поступок», — поделился Вершинин на своей странице «ВКонтакте».

После возвращения в Надым (ЯНАО) женщина обратилась в правоохранительные органы и добилась судебного решения о возврате стоимости гаража, но обидчик уклоняется от оплаты долга. Депутат помог оформить запросы в надзорные органы и ФССП для урегулирования ситуации.

Корреспондент URA.RU направил запрос о сложившейся ситуации в прокуратуру ЯНАО. На момент публикации новости ответ не был получен.