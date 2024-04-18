Свидетели изменили показания по делу о насилии в спецшколе Екатеринбурга

19 апреля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Обвиняемая в халатности экс-директор школы теперь работает в другом месте (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Два свидетеля, которые проходят по делу о сексуальном насилии в екатеринбургской спецшколе №124, изменили показания. Ранее они утверждали, что экс-директор Наталья Поддубная знала о происходящем в стенах учреждения, а на первом заседании (прошло утром 19 апреля) стали уверять, что лишь предполагали об осведомленности педагога. Об этом URA.RU рассказала адвокат одного из потерпевших Олеся Бортникова. Поддубной вменяют ст. 293 ч.1 УК РФ (халатность). Следствие считает, что она знала и скрывала факт насилия, а также не предпринимала никаких мер для защиты пострадавших мальчиков. «Адвокат Поддубной [Юлия Лаптева] сегодня в очередной раз заявила ходатайство о возврате дела прокурору, но суд снова в этом отказал. Были допрошены свидетели из числа сотрудников школы, которые сегодня немного изменили свои показания. Если ранее они говорили, что уверены, что Поддубная была в курсе происходящего, то сегодня пояснили, что имели в виду другое и могут лишь предполагать об осведомленности Поддубной», — сообщила Бортникова. По ее словам, допрошенная педагог-психолог пояснила, что к детям применялись запрещенные наказания: их не отпускали гулять, а их кровати выставляли в коридор из спальни и меняли матрасы на более тонкие и неудобные. «Еще допросили священнослужителя, который приходил в школу и проводил уроки милосердия. Его смущало, что Поддубная никогда не пыталась с ним познакомиться и никогда не согласовывала программу его визитов. По его словам, впервые он увидел ее в одно из воскресений октября 2022 года — она была крайне взволнована и раздражена. Следствие установило, что именно в этот день она узнала о сексуальном насилии и провела собрание, на котором сказала: „Ты что, откусить не мог?“. Сама женщина отрицает, что проводила собрание», — добавила Бортникова. Лаптева отказалась от комментариев по теме. О скандале в 124-й спецшколе стало известно весной прошлого года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над младшеклассниками. Все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. После того как о случившемся сообщили СМИ, Поддубная уволилась из школы. По последним данным URA.RU, она работает учителем географии в 106-й школе Екатеринбурга. В изнасиловании обвиняются трое подростков. Суд разделил дело на два производства: отдельно по Поддубной и по подозреваемым школьникам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два свидетеля, которые проходят по делу о сексуальном насилии в екатеринбургской спецшколе №124, изменили показания. Ранее они утверждали, что экс-директор Наталья Поддубная знала о происходящем в стенах учреждения, а на первом заседании (прошло утром 19 апреля) стали уверять, что лишь предполагали об осведомленности педагога. Об этом URA.RU рассказала адвокат одного из потерпевших Олеся Бортникова. Поддубной вменяют ст. 293 ч.1 УК РФ (халатность). Следствие считает, что она знала и скрывала факт насилия, а также не предпринимала никаких мер для защиты пострадавших мальчиков. «Адвокат Поддубной [Юлия Лаптева] сегодня в очередной раз заявила ходатайство о возврате дела прокурору, но суд снова в этом отказал. Были допрошены свидетели из числа сотрудников школы, которые сегодня немного изменили свои показания. Если ранее они говорили, что уверены, что Поддубная была в курсе происходящего, то сегодня пояснили, что имели в виду другое и могут лишь предполагать об осведомленности Поддубной», — сообщила Бортникова. По ее словам, допрошенная педагог-психолог пояснила, что к детям применялись запрещенные наказания: их не отпускали гулять, а их кровати выставляли в коридор из спальни и меняли матрасы на более тонкие и неудобные. «Еще допросили священнослужителя, который приходил в школу и проводил уроки милосердия. Его смущало, что Поддубная никогда не пыталась с ним познакомиться и никогда не согласовывала программу его визитов. По его словам, впервые он увидел ее в одно из воскресений октября 2022 года — она была крайне взволнована и раздражена. Следствие установило, что именно в этот день она узнала о сексуальном насилии и провела собрание, на котором сказала: „Ты что, откусить не мог?“. Сама женщина отрицает, что проводила собрание», — добавила Бортникова. Лаптева отказалась от комментариев по теме. О скандале в 124-й спецшколе стало известно весной прошлого года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над младшеклассниками. Все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. После того как о случившемся сообщили СМИ, Поддубная уволилась из школы. По последним данным URA.RU, она работает учителем географии в 106-й школе Екатеринбурга. В изнасиловании обвиняются трое подростков. Суд разделил дело на два производства: отдельно по Поддубной и по подозреваемым школьникам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.