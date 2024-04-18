Гендиректор «Автобана» прокомментировал обыски в офисах компании

Глава «Автобана» Андреев: обыски в компании не касались деятельности предприятия

19 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Обыски в «Автобане» не касались деятельности предприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В офисах компании «Автобан» силовики проводили обыски, но они не касались деятельности самого предприятия. Об этом URA.RU сообщил гендиректор «Автобана» и депутат думы ХМАО Алексей Андреев. Действия силовиков были связаны с расследованием в отношении чиновников Ространснадзора на Северном Кавказе. «Состоявшееся мероприятие является подтверждением проявления бдительности со стороны контролирующих органов, что весьма похвально. В офисах „Автобана“ в течение последнего времени прошли контрольные мероприятия, но не в отношении компании и ее сотрудников, а в отношении иных должностных лиц, с которыми „Автобан“ взаимодействовал официально», — заявил Андреев. Все остальные подробности не могут быть раскрыты в интересах следствия. Он также добавил, что действия силовиков затем были неверно проинтерпретированы в СМИ и telegram-каналах, которые связали следственные мероприятия с работой самого «Автобана». «Одно дело — работа профильных органов, другое дело — когда кто-то пытается использовать стандартную ситуацию для своих коммерческих или политических интересов, сея интерпретации „под источник“, анонимно. Интересный факт заключается в том, что все предыдущие публикации прошли исключительно в ХМАО и в УрФО что наталкивает на мысли о некоторой заинтересованности местных лиц в такого рода публикациях», — резюмировал Андреев. «АВТОБАН» — это дорожно-строительный холдинг, который объединяет множество подразделений и представлен в 18 регионах РФ. В работе у ДСК — десятки контрактов разного уровня, к их выполнению привлечены, в том числе субподрядчики. В 2023 году на объектах было задействовано 18,5 тысяч сотрудников. Предприятие ведет строительство одного из самых масштабных федеральных объектов — автодороги М-12, соединяющей Москву с Казанью, а в перспективе с Екатеринбургом и Тюменью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В офисах компании «Автобан» силовики проводили обыски, но они не касались деятельности самого предприятия. Об этом URA.RU сообщил гендиректор «Автобана» и депутат думы ХМАО Алексей Андреев. Действия силовиков были связаны с расследованием в отношении чиновников Ространснадзора на Северном Кавказе. «Состоявшееся мероприятие является подтверждением проявления бдительности со стороны контролирующих органов, что весьма похвально. В офисах „Автобана“ в течение последнего времени прошли контрольные мероприятия, но не в отношении компании и ее сотрудников, а в отношении иных должностных лиц, с которыми „Автобан“ взаимодействовал официально», — заявил Андреев. Все остальные подробности не могут быть раскрыты в интересах следствия. Он также добавил, что действия силовиков затем были неверно проинтерпретированы в СМИ и telegram-каналах, которые связали следственные мероприятия с работой самого «Автобана». «Одно дело — работа профильных органов, другое дело — когда кто-то пытается использовать стандартную ситуацию для своих коммерческих или политических интересов, сея интерпретации „под источник“, анонимно. Интересный факт заключается в том, что все предыдущие публикации прошли исключительно в ХМАО и в УрФО что наталкивает на мысли о некоторой заинтересованности местных лиц в такого рода публикациях», — резюмировал Андреев. «АВТОБАН» — это дорожно-строительный холдинг, который объединяет множество подразделений и представлен в 18 регионах РФ. В работе у ДСК — десятки контрактов разного уровня, к их выполнению привлечены, в том числе субподрядчики. В 2023 году на объектах было задействовано 18,5 тысяч сотрудников. Предприятие ведет строительство одного из самых масштабных федеральных объектов — автодороги М-12, соединяющей Москву с Казанью, а в перспективе с Екатеринбургом и Тюменью.