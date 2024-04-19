Врач рассказала, когда ни в коем случае нельзя продолжать держать Великий пост

Врач Морозова: нежелательно соблюдать пост кормящим женщинам и детям до 16
© Служба новостей «URA.RU»
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Постное меню в ресторанах Екатеринбурга, овощной салат, еда
Не стоит ограничивать рацион пилотам, врачам и спортсменам, сказала Наталья Морозова Фото:

В России и других православных государствах проходит Великий пост. В этот период многие отказываются от мяса и других продуктов животного происхождения. Однако для некоторых такие ограничения в питании могут негативно сказаться на здоровье. Например, кормящим женщинам, детям до 16 лет и гражданам старше 60 не стоит отказываться от продуктов с обилием полезных элементов. Об этом URA.RU сообщила врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова.

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«Строгое ограничение в питании противопоказано беременным и кормящим женщинам, людям старше 60 лет, детям до 16 лет, пациентам после хирургических операций, ожогов, травм и прочего. Нежелательно соблюдать пост людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, работникам, чья профессия требует высокой концентрации внимания (пилотам, водителям, диспетчерам, врачам и так далее), пациентам с острыми и хроническими заболеваниями и патологиями крови, сердечно-сосудистой системы, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, остеопорозом и прочим», — рассказала URA.RU Наталья Морозова.

По словам специалиста, при ухудшении самочувствия, проблемах с пищеварением наподобие болей в животе, изжоги, неприятного привкуса во рту или газов, следует скорее изменить рацион. Также прекратить пост следует при появлении аллергических реакций, бессонницы, выпадения и ломкости волос, а также излишней утомляемости.

Морозова отметила, что для плавного возвращения от постного рациона к обычному нужно постепенно добавлять привычные продукты. Порции также должны увеличиваться плавно, чтобы избежать резкого набора калорий. Обратите внимание на реакцию вашего организма при возвращении к обычному питанию. Если возникают нарушения со стороны пищеварительной системы, аллергические реакции или другие неприятные симптомы, пересмотрите свой рацион и внесите изменения. При отсутствии улучшения самочувствия проконсультируйтесь с врачом», — отметила гастроэнтеролог.

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В России и других православных государствах проходит Великий пост. В этот период многие отказываются от мяса и других продуктов животного происхождения. Однако для некоторых такие ограничения в питании могут негативно сказаться на здоровье. Например, кормящим женщинам, детям до 16 лет и гражданам старше 60 не стоит отказываться от продуктов с обилием полезных элементов. Об этом URA.RU сообщила врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова. «Строгое ограничение в питании противопоказано беременным и кормящим женщинам, людям старше 60 лет, детям до 16 лет, пациентам после хирургических операций, ожогов, травм и прочего. Нежелательно соблюдать пост людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, работникам, чья профессия требует высокой концентрации внимания (пилотам, водителям, диспетчерам, врачам и так далее), пациентам с острыми и хроническими заболеваниями и патологиями крови, сердечно-сосудистой системы, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, остеопорозом и прочим», — рассказала URA.RU Наталья Морозова. По словам специалиста, при ухудшении самочувствия, проблемах с пищеварением наподобие болей в животе, изжоги, неприятного привкуса во рту или газов, следует скорее изменить рацион. Также прекратить пост следует при появлении аллергических реакций, бессонницы, выпадения и ломкости волос, а также излишней утомляемости. Морозова отметила, что для плавного возвращения от постного рациона к обычному нужно постепенно добавлять привычные продукты. Порции также должны увеличиваться плавно, чтобы избежать резкого набора калорий. Обратите внимание на реакцию вашего организма при возвращении к обычному питанию. Если возникают нарушения со стороны пищеварительной системы, аллергические реакции или другие неприятные симптомы, пересмотрите свой рацион и внесите изменения. При отсутствии улучшения самочувствия проконсультируйтесь с врачом», — отметила гастроэнтеролог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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