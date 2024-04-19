В Институте русского языка имени Пушкина поменялось руководство после скандала с мигрантами

Предыдущего ректора обвинили в скандале с мигрантами
В Институте русского языка имени Пушкина в Москве сменился ректор. Исполняющим обязанности назначили Никиту Гусева, который ранее был проректором в МГУ. Он пришел вместо Натальи Труховской, которую обвинили в недостаточном контроле за процедурой замена по русскому языку для мигрантов.
«В Институте русского языка имени Пушкина сменился ректор, и. о. назначен Никита Гусев, до этого работавший проректором МГУ», — сообщило Минобрнауки. Он пришел вместо Натальи Труховской.
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