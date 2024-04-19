В Институте русского языка имени Пушкина поменялось руководство после скандала с мигрантами

Исполняющим обязанности ректора Института русского языка стал Никита Гусев
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Предыдущего ректора обвинили в скандале с мигрантами Фото:

В Институте русского языка имени Пушкина в Москве сменился ректор. Исполняющим обязанности назначили Никиту Гусева, который ранее был проректором в МГУ. Он пришел вместо Натальи Труховской, которую обвинили в недостаточном контроле за процедурой замена по русскому языку для мигрантов.

«В Институте русского языка имени Пушкина сменился ректор, и. о. назначен Никита Гусев, до этого работавший проректором МГУ», — сообщило Минобрнауки. Он пришел вместо Натальи Труховской.

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В Институте русского языка имени Пушкина в Москве сменился ректор. Исполняющим обязанности назначили Никиту Гусева, который ранее был проректором в МГУ. Он пришел вместо Натальи Труховской, которую обвинили в недостаточном контроле за процедурой замена по русскому языку для мигрантов. «В Институте русского языка имени Пушкина сменился ректор, и. о. назначен Никита Гусев, до этого работавший проректором МГУ», — сообщило Минобрнауки. Он пришел вместо Натальи Труховской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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