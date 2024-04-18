В затопленных тюменских селах начались перебои со связью и интернетом

В затопленном селе Огнево (Тюменская область) начались перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU.
«В Огнево отключили вышку МТС. Она находится в непосредственной близости, откуда идет волна. Сейчас связь здесь крайне прерывистая, может появиться всего на несколько минут», — сообщает корреспондент агентства.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию МТС. Ответ на него ожидается.
Обновлено: 19.04 в 15:00
В компании МТС прокомментировали ситуацию. «Работа базовых станций мобильной связи зависит от наличия электроснабжения. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля принял решение об отключении объектов электроэнергии в с. Огнево. Жители домов эвакуированы», — сообщили в компании.
Там также отметили, что постоянно отслеживают состояние сетей и доступность сервисов. В населенных пунктах с электроснабжением связь работает в штатном режиме. При отсутствии электроэнергии в зоне затопления технические специалисты переводят работу ключевых узлов связи на дизель-генераторные установки, добавили в МТС.
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