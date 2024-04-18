18 апреля 2024

В затопленных тюменских селах начались перебои со связью и интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
Вода вплотную подошла к вышкам МТС Фото:
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В затопленном селе Огнево (Тюменская область) начались перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU.

«В Огнево отключили вышку МТС. Она находится в непосредственной близости, откуда идет волна. Сейчас связь здесь крайне прерывистая, может появиться всего на несколько минут», — сообщает корреспондент агентства.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию МТС. Ответ на него ожидается.

Обновлено: 19.04 в 15:00

В компании МТС прокомментировали ситуацию. «Работа базовых станций мобильной связи зависит от наличия электроснабжения. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля принял решение об отключении объектов электроэнергии в с. Огнево. Жители домов эвакуированы», — сообщили в компании.

Там также отметили, что постоянно отслеживают состояние сетей и доступность сервисов. В населенных пунктах с электроснабжением связь работает в штатном режиме. При отсутствии электроэнергии в зоне затопления технические специалисты переводят работу ключевых узлов связи на дизель-генераторные установки, добавили в МТС.

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В затопленном селе Огнево (Тюменская область) начались перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU. «В Огнево отключили вышку МТС. Она находится в непосредственной близости, откуда идет волна. Сейчас связь здесь крайне прерывистая, может появиться всего на несколько минут», — сообщает корреспондент агентства. Агентство URA.RU направило запрос в компанию МТС. Ответ на него ожидается. Обновлено: 19.04 в 15:00 В компании МТС прокомментировали ситуацию. «Работа базовых станций мобильной связи зависит от наличия электроснабжения. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля принял решение об отключении объектов электроэнергии в с. Огнево. Жители домов эвакуированы», — сообщили в компании. Там также отметили, что постоянно отслеживают состояние сетей и доступность сервисов. В населенных пунктах с электроснабжением связь работает в штатном режиме. При отсутствии электроэнергии в зоне затопления технические специалисты переводят работу ключевых узлов связи на дизель-генераторные установки, добавили в МТС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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