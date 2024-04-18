Наука и техника В затопленных тюменских селах начались перебои со связью и интернетом 19 апреля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 + Вода вплотную подошла к вышкам МТС Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В затопленном селе Огнево (Тюменская область) начались перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU. «В Огнево отключили вышку МТС. Она находится в непосредственной близости, откуда идет волна. Сейчас связь здесь крайне прерывистая, может появиться всего на несколько минут», — сообщает корреспондент агентства. Агентство URA.RU направило запрос в компанию МТС. Ответ на него ожидается. Обновлено: 19.04 в 15:00 В компании МТС прокомментировали ситуацию. «Работа базовых станций мобильной связи зависит от наличия электроснабжения. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля принял решение об отключении объектов электроэнергии в с. Огнево. Жители домов эвакуированы», — сообщили в компании. Там также отметили, что постоянно отслеживают состояние сетей и доступность сервисов. В населенных пунктах с электроснабжением связь работает в штатном режиме. При отсутствии электроэнергии в зоне затопления технические специалисты переводят работу ключевых узлов связи на дизель-генераторные установки, добавили в МТС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В затопленном селе Огнево (Тюменская область) начались перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU. «В Огнево отключили вышку МТС. Она находится в непосредственной близости, откуда идет волна. Сейчас связь здесь крайне прерывистая, может появиться всего на несколько минут», — сообщает корреспондент агентства. Агентство URA.RU направило запрос в компанию МТС. Ответ на него ожидается. Обновлено: 19.04 в 15:00 В компании МТС прокомментировали ситуацию. «Работа базовых станций мобильной связи зависит от наличия электроснабжения. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля принял решение об отключении объектов электроэнергии в с. Огнево. Жители домов эвакуированы», — сообщили в компании. Там также отметили, что постоянно отслеживают состояние сетей и доступность сервисов. В населенных пунктах с электроснабжением связь работает в штатном режиме. При отсутствии электроэнергии в зоне затопления технические специалисты переводят работу ключевых узлов связи на дизель-генераторные установки, добавили в МТС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям