Челябинский депутат Госдумы Лантратова заявила о повышении зарплаты учителям

Яна Лантратова пообещала разгрузить учителей от лишних отчетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что учителям будут больше платить и разгрузят от отчетов. Это заявление Лантратова сделала 19 апреля на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс».

«Учителям платят мало. Мы приняли закон о статусе учителя. Сейчас Министерство просвещения обсуждает изменение подходов к оплате труда педагогов. Появятся дополнительные меры поддержки учителей», — сообщила Лантратова.

Также Лантратова затронула вопрос разбюрократизации работы педагогов. По ее словам, учителям приходится заполнять массу электронных отчетов, отчего практически не остается времени на основную работу. При этом запросы на отчеты приходят из различных ведомств, и педагоги воспринимают их как обязательные.

Лантратова сообщила, что по инициативе комитета Госдумы по образованию Рособрнадзором установлено только пять обязательных документов, которые учителя обязаны заполнять, остальные не обязаны. По мнению Лантратовой, это решение поможет разгрузить учителей от излишней забюрокраченности.