В Челябинске перенесли фестиваль «Дискач 90-Х»

Новая дата дискотеки назначена на 5 октября
Фестиваль «Дискач 90-Х», запланированный на 27 апреля, перенесен на 5 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Фестиваль Дискач 90-Х, запланированный на 27 апреля, переносится на 5 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении.
На мероприятии были запланированы концерты групп «Технология», «На-На», «Динамит», Faktor 2 и «Отпетые Мошенники». Также выступить должны были артисты Акула, Игорек и другие певцы 90-х.
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