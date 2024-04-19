В Челябинске перенесли фестиваль «Дискач 90-Х»

19 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Новая дата дискотеки назначена на 5 октября Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Фестиваль «Дискач 90-Х», запланированный на 27 апреля, перенесен на 5 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Фестиваль Дискач 90-Х, запланированный на 27 апреля, переносится на 5 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении. На мероприятии были запланированы концерты групп «Технология», «На-На», «Динамит», Faktor 2 и «Отпетые Мошенники». Также выступить должны были артисты Акула, Игорек и другие певцы 90-х. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фестиваль «Дискач 90-Х», запланированный на 27 апреля, перенесен на 5 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Фестиваль Дискач 90-Х, запланированный на 27 апреля, переносится на 5 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении. На мероприятии были запланированы концерты групп «Технология», «На-На», «Динамит», Faktor 2 и «Отпетые Мошенники». Также выступить должны были артисты Акула, Игорек и другие певцы 90-х.