В Челябинске перенесли фестиваль «Дискач 90-Х»

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Открытие клуба Юность. Екатеринбург, дискотека, юность, клуб, миккиалкаш
Новая дата дискотеки назначена на 5 октября Фото:

Фестиваль «Дискач 90-Х», запланированный на 27 апреля, перенесен на 5 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Фестиваль Дискач 90-Х, запланированный на 27 апреля, переносится на 5 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении.

На мероприятии были запланированы концерты групп «Технология», «На-На», «Динамит», Faktor 2 и «Отпетые Мошенники». Также выступить должны были артисты Акула, Игорек и другие певцы 90-х.

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Фестиваль «Дискач 90-Х», запланированный на 27 апреля, перенесен на 5 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Фестиваль Дискач 90-Х, запланированный на 27 апреля, переносится на 5 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении. На мероприятии были запланированы концерты групп «Технология», «На-На», «Динамит», Faktor 2 и «Отпетые Мошенники». Также выступить должны были артисты Акула, Игорек и другие певцы 90-х.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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