18 апреля 2024

В Перми охранное агентство продают по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Сибур-Химпром. Пермь, досмотр, массовое мероприятие, чоп, охрана
Под охраной ЧОПа находятся 12 объектов Фото:

В Перми продается частное охранное агентство с действующей лицензией и оружием. Стоимость ЧОПа составляет 6 млн рублей. За такую цену в краевой столице можно купить двухкомнатную квартиру. Причиной продажи на сайте бесплатных объявлений указан переезд собственника бизнеса.

«Предлагается к продаже частное охранное агентство. Один учредитель, он же директор. Уставный капитал — 250 тысяч рублей. Лицензия действует до декабря 2027 года. Есть оружие с патронами и разрешение на их хранение и использование. Под охраной находятся 12 объектов по Пермскому краю и Санкт-Петербургу. Цена — 6 млн рублей», — указано в объявлении о продаже.

Уточняется, что в распоряжение нового собственника также перейдут офис с мебелью и электронная подпись для участия в торгах. Автор объявления добавляет, что продает бизнес по причине своего переезда в другую страну на постоянное место жительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается частное охранное агентство, которое, помимо обеспечения безопасности занимается частными расследованиями. Стоимость ЧОПа составляет 400 тысяч рублей.

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В Перми продается частное охранное агентство с действующей лицензией и оружием. Стоимость ЧОПа составляет 6 млн рублей. За такую цену в краевой столице можно купить двухкомнатную квартиру. Причиной продажи на сайте бесплатных объявлений указан переезд собственника бизнеса. «Предлагается к продаже частное охранное агентство. Один учредитель, он же директор. Уставный капитал — 250 тысяч рублей. Лицензия действует до декабря 2027 года. Есть оружие с патронами и разрешение на их хранение и использование. Под охраной находятся 12 объектов по Пермскому краю и Санкт-Петербургу. Цена — 6 млн рублей», — указано в объявлении о продаже. Уточняется, что в распоряжение нового собственника также перейдут офис с мебелью и электронная подпись для участия в торгах. Автор объявления добавляет, что продает бизнес по причине своего переезда в другую страну на постоянное место жительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается частное охранное агентство, которое, помимо обеспечения безопасности занимается частными расследованиями. Стоимость ЧОПа составляет 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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