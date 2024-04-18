В Перми охранное агентство продают по цене квартиры

Под охраной ЧОПа находятся 12 объектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми продается частное охранное агентство с действующей лицензией и оружием. Стоимость ЧОПа составляет 6 млн рублей. За такую цену в краевой столице можно купить двухкомнатную квартиру. Причиной продажи на сайте бесплатных объявлений указан переезд собственника бизнеса.

«Предлагается к продаже частное охранное агентство. Один учредитель, он же директор. Уставный капитал — 250 тысяч рублей. Лицензия действует до декабря 2027 года. Есть оружие с патронами и разрешение на их хранение и использование. Под охраной находятся 12 объектов по Пермскому краю и Санкт-Петербургу. Цена — 6 млн рублей», — указано в объявлении о продаже.

Уточняется, что в распоряжение нового собственника также перейдут офис с мебелью и электронная подпись для участия в торгах. Автор объявления добавляет, что продает бизнес по причине своего переезда в другую страну на постоянное место жительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается частное охранное агентство, которое, помимо обеспечения безопасности занимается частными расследованиями. Стоимость ЧОПа составляет 400 тысяч рублей.