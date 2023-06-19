19 июня 2023

В Перми за 400 тысяч продается ЧОП с лицензией и служебным оружием

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Силовые структуры. Пермь, фсб, оружие, захват, пистолет макарова, охрана, задержание, полиция, кабура
ЧОП занимается расследованиями и обеспечением безопасности Фото:

В Перми продается частное охранное предприятие с действующей лицензией Росгвардии и наличием служебного оружия, которое входит в стоимость готового бизнеса. Цена, за которую продавец готов отдать ЧОП — 400 тысяч рублей.

«Продаю частную охранную организацию с положительной историей и действующей лицензией Росгвардии. Наличие оружия — пистолет МР-471 в количестве одной единицы. Цена бизнеса — 400 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

Уточняется, что у бизнеса отсутствуют долги по налогам и заработным платам. Также компания не является участником судебных процессов и не имеет госконтрактов. Основные виды деятельности ЧОП — обеспечение безопасности и ведение расследований. По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному в объявлении о продаже адресу расположено частное охранное агентство «Атлант».

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В Перми продается частное охранное предприятие с действующей лицензией Росгвардии и наличием служебного оружия, которое входит в стоимость готового бизнеса. Цена, за которую продавец готов отдать ЧОП — 400 тысяч рублей. «Продаю частную охранную организацию с положительной историей и действующей лицензией Росгвардии. Наличие оружия — пистолет МР-471 в количестве одной единицы. Цена бизнеса — 400 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес». Уточняется, что у бизнеса отсутствуют долги по налогам и заработным платам. Также компания не является участником судебных процессов и не имеет госконтрактов. Основные виды деятельности ЧОП — обеспечение безопасности и ведение расследований. По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному в объявлении о продаже адресу расположено частное охранное агентство «Атлант».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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