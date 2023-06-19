В Перми за 400 тысяч продается ЧОП с лицензией и служебным оружием

В Перми продается частное охранное предприятие с действующей лицензией Росгвардии и наличием служебного оружия, которое входит в стоимость готового бизнеса. Цена, за которую продавец готов отдать ЧОП — 400 тысяч рублей.
«Продаю частную охранную организацию с положительной историей и действующей лицензией Росгвардии. Наличие оружия — пистолет МР-471 в количестве одной единицы. Цена бизнеса — 400 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».
Уточняется, что у бизнеса отсутствуют долги по налогам и заработным платам. Также компания не является участником судебных процессов и не имеет госконтрактов. Основные виды деятельности ЧОП — обеспечение безопасности и ведение расследований. По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному в объявлении о продаже адресу расположено частное охранное агентство «Атлант».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.