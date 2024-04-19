Девочка, попавшая в скандал с групповым сексом в Первоуральске, не ходит в школу

Предположительно, школьница учится в пятом классе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Первоуральске школьников обвинили в групповом изнасиловании

Одиннадцатилетняя девочка, которая попала в скандал с групповым сексом в Первоуральске (Свердловская область), месяц не приходит на занятия. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал ее знакомый.

«Последний раз в школе я ее видел около месяца назад. Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», — сообщил собеседник агентства.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов членов семьи девочки. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

Инцидент произошел 23 февраля. По неофициальной информации, школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить двоих парней. Она позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. Следователи возбудили уголовное дело. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было до сих пор. Подробнее о секс-скандале — в сюжете URA.RU.