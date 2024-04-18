Пермский прокурор разберется с реорганизацией колледжа «Оникс»

19 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Павлу Бухтоярову направили требование об остановке реорганизации колледжа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми родители студентов колледжа «Оникс» обратились к прокурору региона Павлу Бухтоярову. Они требуют не допустить реорганизации учебного заведения, о которой ранее сообщили власти. «Родители студентов колледжа „Оникс“ обратились к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Они считают, что реорганизация колледжа нарушает права их детей на доступное и качественное образование. Родители просят прокуратуру принять меры к прекращению реорганизации», — пишет Properm. Ранее сообщалось, что два подразделения колледжа «Оникс» присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса и Пермскому химико-технологическому техникуму. Родители учащихся недовольны грядущими изменениями. Они уже обратились к губернатору Дмитрию Махонину. В минобразования говорят, что в корпусах колледжа устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование и требуется ремонт. Поэтому принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа «Оникс» другим образовательным учреждениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми родители студентов колледжа «Оникс» обратились к прокурору региона Павлу Бухтоярову. Они требуют не допустить реорганизации учебного заведения, о которой ранее сообщили власти. «Родители студентов колледжа „Оникс“ обратились к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Они считают, что реорганизация колледжа нарушает права их детей на доступное и качественное образование. Родители просят прокуратуру принять меры к прекращению реорганизации», — пишет Properm. Ранее сообщалось, что два подразделения колледжа «Оникс» присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса и Пермскому химико-технологическому техникуму. Родители учащихся недовольны грядущими изменениями. Они уже обратились к губернатору Дмитрию Махонину. В минобразования говорят, что в корпусах колледжа устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование и требуется ремонт. Поэтому принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа «Оникс» другим образовательным учреждениям.