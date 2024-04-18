18 апреля 2024

Пермский прокурор разберется с реорганизацией колледжа «Оникс»

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, щеглов александр, бухтояров павел
Павлу Бухтоярову направили требование об остановке реорганизации колледжа Фото:

В Перми родители студентов колледжа «Оникс» обратились к прокурору региона Павлу Бухтоярову. Они требуют не допустить реорганизации учебного заведения, о которой ранее сообщили власти.

«Родители студентов колледжа „Оникс“ обратились к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Они считают, что реорганизация колледжа нарушает права их детей на доступное и качественное образование. Родители просят прокуратуру принять меры к прекращению реорганизации», — пишет Properm.

Ранее сообщалось, что два подразделения колледжа «Оникс» присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса и Пермскому химико-технологическому техникуму. Родители учащихся недовольны грядущими изменениями. Они уже обратились к губернатору Дмитрию Махонину. В минобразования говорят, что в корпусах колледжа устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование и требуется ремонт. Поэтому принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа «Оникс» другим образовательным учреждениям.

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В Перми родители студентов колледжа «Оникс» обратились к прокурору региона Павлу Бухтоярову. Они требуют не допустить реорганизации учебного заведения, о которой ранее сообщили власти. «Родители студентов колледжа „Оникс“ обратились к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Они считают, что реорганизация колледжа нарушает права их детей на доступное и качественное образование. Родители просят прокуратуру принять меры к прекращению реорганизации», — пишет Properm. Ранее сообщалось, что два подразделения колледжа «Оникс» присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса и Пермскому химико-технологическому техникуму. Родители учащихся недовольны грядущими изменениями. Они уже обратились к губернатору Дмитрию Махонину. В минобразования говорят, что в корпусах колледжа устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование и требуется ремонт. Поэтому принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа «Оникс» другим образовательным учреждениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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