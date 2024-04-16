Родители учащихся пермского колледжа «Оникс» обратились к губернатору из-за реорганизации

Минобразования: пермский колледж «Оникс» будет реорганизован

17 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Учащиеся колледжа «Оникс» будут учиться в современных корпусах с достойной материально-технической базой Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми колледж «Оникс» ждет реорганизация: два корпуса учебного заведения присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса и Пермскому химико-технологическому техникуму. Родители учащихся недовольны грядущими изменениями. Они уже обратились к губернатору Дмитрию Махонину, а также к омбудсмену и в прокуратуру. Пермяки отмечают, что ни учащихся, ни родителей не оповестили о реорганизации, а поставили перед фактом. «О реорганизации учебного заведения большинство родителей узнали случайно, как и учащиеся. Сейчас родители отчаянно пытаются донести до руководства региона свою позицию: «Мы и наши дети делали осознанный взрослый выбор для получения профессионального образования именно в «Ониксе», а не в других колледжах!» — приводит Properm выдержку из письма инициативная группы родителей учащихся. В пресс-службе минобразования Пермского края URA.RU подтвердили информацию о планируемой реорганизации, пояснив, что ее необходимость вызвана улучшением образовательного процесса. «В зданиях колледжа устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование, требуется ремонт. В подобных условиях все труднее организовать качественный образовательный процесс. Поэтому принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа „Оникс“ крупным образовательным учреждениям», — отметили в минобразования. Сейчас «Оникс» располагается в трех корпусах: на Пушкина, 107а, Академика Веденеева, 9 и Сысольской, 12. Корпуса, которые по данным минобразования Прикамья «не соответствуют современным требованиям и нуждаются в обновлении», расположены в Кировском (Сысольская, 12) и Орджоникидзевском (Академика Веденеева, 9) районах города. При этом здание корпуса на Сысольской, 12 получит Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» (сейчас располагается в Пермском химико-технологическом техникуме). По информации ведомства, направления подготовки учащихся «сохраняются в полном объеме», а педколлективу «Оникса» предложат перейти на работу в новые структурные подразделения техникумов со своими студентами. Кроме того, в минобразования Прикамья подчеркивают, что всегда готовы к диалогу с родителями студентов. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, который возник из-за передачи исторического корпуса Дягилевской гимназии школе №21. Глава минобра Раиса Кассина заявляла, что не понимает противников данной инициативы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми колледж «Оникс» ждет реорганизация: два корпуса учебного заведения присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса и Пермскому химико-технологическому техникуму. Родители учащихся недовольны грядущими изменениями. Они уже обратились к губернатору Дмитрию Махонину, а также к омбудсмену и в прокуратуру. Пермяки отмечают, что ни учащихся, ни родителей не оповестили о реорганизации, а поставили перед фактом. «О реорганизации учебного заведения большинство родителей узнали случайно, как и учащиеся. Сейчас родители отчаянно пытаются донести до руководства региона свою позицию: «Мы и наши дети делали осознанный взрослый выбор для получения профессионального образования именно в «Ониксе», а не в других колледжах!» — приводит Properm выдержку из письма инициативная группы родителей учащихся. В пресс-службе минобразования Пермского края URA.RU подтвердили информацию о планируемой реорганизации, пояснив, что ее необходимость вызвана улучшением образовательного процесса. «В зданиях колледжа устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование, требуется ремонт. В подобных условиях все труднее организовать качественный образовательный процесс. Поэтому принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа „Оникс“ крупным образовательным учреждениям», — отметили в минобразования. Сейчас «Оникс» располагается в трех корпусах: на Пушкина, 107а, Академика Веденеева, 9 и Сысольской, 12. Корпуса, которые по данным минобразования Прикамья «не соответствуют современным требованиям и нуждаются в обновлении», расположены в Кировском (Сысольская, 12) и Орджоникидзевском (Академика Веденеева, 9) районах города. При этом здание корпуса на Сысольской, 12 получит Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» (сейчас располагается в Пермском химико-технологическом техникуме). По информации ведомства, направления подготовки учащихся «сохраняются в полном объеме», а педколлективу «Оникса» предложат перейти на работу в новые структурные подразделения техникумов со своими студентами. Кроме того, в минобразования Прикамья подчеркивают, что всегда готовы к диалогу с родителями студентов. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, который возник из-за передачи исторического корпуса Дягилевской гимназии школе №21. Глава минобра Раиса Кассина заявляла, что не понимает противников данной инициативы.