Путин присвоил почетное звание свердловскому мэру

19 апреля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Указ о награждении опубликовали 19 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Новой Ляли Сергей Бондаренко удостоился звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» от президента России Владимира Путина. Указ появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание главе Новолялинского городского округа Сергею Бондаренко», — следует из документа, опубликованного 19 апреля. Аналогичную награду получила председатель думы Камышловского муниципального района Людмила Готкис. Бондаренко в этом году исполнится 70 лет, он является старожилом мэрского корпуса Свердловской области. Родился и вырос в поселке Лобва Новолялинского района. Впервые был избран главой еще в 2000 году, до этого заведовал промышленно-транспортным отделом райкома партии, был вторым, а потом и первым секретарем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Новой Ляли Сергей Бондаренко удостоился звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» от президента России Владимира Путина. Указ появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание главе Новолялинского городского округа Сергею Бондаренко», — следует из документа, опубликованного 19 апреля. Аналогичную награду получила председатель думы Камышловского муниципального района Людмила Готкис. Бондаренко в этом году исполнится 70 лет, он является старожилом мэрского корпуса Свердловской области. Родился и вырос в поселке Лобва Новолялинского района. Впервые был избран главой еще в 2000 году, до этого заведовал промышленно-транспортным отделом райкома партии, был вторым, а потом и первым секретарем.