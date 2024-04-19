Путин присвоил почетное звание свердловскому мэру

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Указ о награждении опубликовали 19 апреля Фото:

Глава Новой Ляли Сергей Бондаренко удостоился звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» от президента России Владимира Путина. Указ появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание главе Новолялинского городского округа Сергею Бондаренко», — следует из документа, опубликованного 19 апреля. Аналогичную награду получила председатель думы Камышловского муниципального района Людмила Готкис.

Бондаренко в этом году исполнится 70 лет, он является старожилом мэрского корпуса Свердловской области. Родился и вырос в поселке Лобва Новолялинского района. Впервые был избран главой еще в 2000 году, до этого заведовал промышленно-транспортным отделом райкома партии, был вторым, а потом и первым секретарем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Новой Ляли Сергей Бондаренко удостоился звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» от президента России Владимира Путина. Указ появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание главе Новолялинского городского округа Сергею Бондаренко», — следует из документа, опубликованного 19 апреля. Аналогичную награду получила председатель думы Камышловского муниципального района Людмила Готкис. Бондаренко в этом году исполнится 70 лет, он является старожилом мэрского корпуса Свердловской области. Родился и вырос в поселке Лобва Новолялинского района. Впервые был избран главой еще в 2000 году, до этого заведовал промышленно-транспортным отделом райкома партии, был вторым, а потом и первым секретарем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...