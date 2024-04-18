Старые автомобили в ЯНАО мешают уборке снега

19 апреля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Жители Надыма возмущены «подснежниками» во дворах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Горожане Надыма (ЯНАО) столкнулись с проблемой занятости парковочных мест старыми автомобилями. Об этом житель анонимно написал в местном паблике в социальной сети. «Администрация города Надыма, прошу дать указание службам по решению вопроса о многолетней стоянке старых автомобилей во дворе по улице Зверева, 50», — выразил свое недовольство горожанин в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении подчеркивается, что брошенные транспортные средства не только занимают места для парковки, но и затрудняют работу коммунальных служб. Пользователи соцсетей ожидают реакции и действий от местных властей для решения данной проблемы. Городская администрация на обращение корреспондента URA.RU сообщила, что по вопросу выявления, эвакуации, хранения, вскрытия и принятия в муниципальную собственность брошенных транспортных средств жители Надыма могут обратиться в МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством». Для этого необходимо позвонить по номеру телефона 502-637 или написать письмо в службу в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Горожане Надыма (ЯНАО) столкнулись с проблемой занятости парковочных мест старыми автомобилями. Об этом житель анонимно написал в местном паблике в социальной сети. «Администрация города Надыма, прошу дать указание службам по решению вопроса о многолетней стоянке старых автомобилей во дворе по улице Зверева, 50», — выразил свое недовольство горожанин в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении подчеркивается, что брошенные транспортные средства не только занимают места для парковки, но и затрудняют работу коммунальных служб. Пользователи соцсетей ожидают реакции и действий от местных властей для решения данной проблемы. Городская администрация на обращение корреспондента URA.RU сообщила, что по вопросу выявления, эвакуации, хранения, вскрытия и принятия в муниципальную собственность брошенных транспортных средств жители Надыма могут обратиться в МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством». Для этого необходимо позвонить по номеру телефона 502-637 или написать письмо в службу в соцсети «ВКонтакте».