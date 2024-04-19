В центре Челябинска откроется кафе, где будут гадать на картах и кофе

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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, карты, пасьянс, гадание, будущее, магия, астрал, таро
Гостям предложат расклады на картах Таро и гадания на кофейной гуще Фото:

В центре Челябинска 3 мая откроется кафе «Тайное сообщество». Гостям предлагают гадания на картах Таро и кофейной гуще, сообщила администрация заведения.

«Кафе в центре города, где на картах Таро вам ответят на вопросы, где на кофейной гуще предскажут будущее», — сообщается на странице заведения в соцсети «ВКонтакте». Меню и цены кафе пока не оглашает.

В заведении будут подавать выпечку и десерты. Это будет первое кафе, которое откроется в элитном ЖК «Алое поле».

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В центре Челябинска 3 мая откроется кафе «Тайное сообщество». Гостям предлагают гадания на картах Таро и кофейной гуще, сообщила администрация заведения. «Кафе в центре города, где на картах Таро вам ответят на вопросы, где на кофейной гуще предскажут будущее», — сообщается на странице заведения в соцсети «ВКонтакте». Меню и цены кафе пока не оглашает. В заведении будут подавать выпечку и десерты. Это будет первое кафе, которое откроется в элитном ЖК «Алое поле».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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