В Ишиме расчищают затор, чтобы не допустить сноса моста. Видео

В Ишиме ведутся работы по очистке реки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишиме разбирают затор, образовавшийся из веток и мусора, который моде привести к сносу моста. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоконал» Алексей Веренчук.

«Сейчас ведутся работы по разбору завалов, которые идут по реке сверху. Есть угроза сноса моста и подтопления. Наша задача максимальными силами МЧС этот затор ликвидировать. Работы очень тяжелые. Прогнозировать их окончание сложно. Основная задача — не допустить затора», — рассказал Веренчук.

Затор образовался из веток и мусора. Как передают корреспондент URA.RU с места событий, затор растянулся на 70 метров.

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В Ишиме разбирают затор, образовавшийся из веток и мусора, который моде привести к сносу моста. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоконал» Алексей Веренчук. «Сейчас ведутся работы по разбору завалов, которые идут по реке сверху. Есть угроза сноса моста и подтопления. Наша задача максимальными силами МЧС этот затор ликвидировать. Работы очень тяжелые. Прогнозировать их окончание сложно. Основная задача — не допустить затора», — рассказал Веренчук. Затор образовался из веток и мусора. Как передают корреспондент URA.RU с места событий, затор растянулся на 70 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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