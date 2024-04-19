«Большая вода: начала прибывать в Ишим
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Ишиме разбирают затор, образовавшийся из веток и мусора, который моде привести к сносу моста. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоконал» Алексей Веренчук.
«Сейчас ведутся работы по разбору завалов, которые идут по реке сверху. Есть угроза сноса моста и подтопления. Наша задача максимальными силами МЧС этот затор ликвидировать. Работы очень тяжелые. Прогнозировать их окончание сложно. Основная задача — не допустить затора», — рассказал Веренчук.
Затор образовался из веток и мусора. Как передают корреспондент URA.RU с места событий, затор растянулся на 70 метров.
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