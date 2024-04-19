В Свердловской области из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик

В Березовском (Свердловской области) днем 19 апреля с третьего этажа многоэтажного дома выпал двухлетний мальчик. Мать посадила ребенка на подоконник с открытым окном, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Трагедия произошла в одной из квартир, расположенных на третьем этаже жилого дома по улице Анучина. Пострадавшим оказался двухлетний мальчик по имени Темир. Его мама, по предварительным данным, посадила малыша на подоконник с открытым окном, оборудованным москитной сеткой», — сказал полковник Горелых. Информация об инциденте поступила в дежурную часть от СМП в 15:00.
По его словам, в момент, когда ребенок выпал из окна, мать разговаривала по телефону. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. «По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение», — добавил официальный представитель регионального ГУМВД, призвав законных представителей детей не полагаться на надежность москитных сеток и не оставлять детей без присмотра.
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