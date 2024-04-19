Путин назначил новых судей в Тюменской области

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Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Срок полномочий судей составит шесть лет Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении арбитражных и районных судей в Тюменской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Тюменской области: заместителем председателя Ленинского районного суда Тюмени Артема Осипова», — говорится в указе. Судьями Тюменского областного суда назначить Наталью Казанцеву и Елену Стамбульцеву.

Судьей Центрального районного суда, по указу президента, назначили Евгению Сединкину. А судьями арбитражного суда Тюменской области — Дарью Горячкину и Динару Минулину.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении арбитражных и районных судей в Тюменской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Тюменской области: заместителем председателя Ленинского районного суда Тюмени Артема Осипова», — говорится в указе. Судьями Тюменского областного суда назначить Наталью Казанцеву и Елену Стамбульцеву. Судьей Центрального районного суда, по указу президента, назначили Евгению Сединкину. А судьями арбитражного суда Тюменской области — Дарью Горячкину и Динару Минулину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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