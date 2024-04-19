Путин назначил новых судей в Тюменской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении арбитражных и районных судей в Тюменской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Тюменской области: заместителем председателя Ленинского районного суда Тюмени Артема Осипова», — говорится в указе. Судьями Тюменского областного суда назначить Наталью Казанцеву и Елену Стамбульцеву.
Судьей Центрального районного суда, по указу президента, назначили Евгению Сединкину. А судьями арбитражного суда Тюменской области — Дарью Горячкину и Динару Минулину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении арбитражных и районных судей в Тюменской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Тюменской области: заместителем председателя Ленинского районного суда Тюмени Артема Осипова», — говорится в указе. Судьями Тюменского областного суда назначить Наталью Казанцеву и Елену Стамбульцеву. Судьей Центрального районного суда, по указу президента, назначили Евгению Сединкину. А судьями арбитражного суда Тюменской области — Дарью Горячкину и Динару Минулину.