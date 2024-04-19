Бастрыкин взял на контроль ДТП в Прикамье, в котором сбили пятилетнего мальчика

Александр Бастрыкин дал ряд поручений по ДТПФото: Следственный комитет РФ
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин озвучил поручения по дорожному происшествию, в котором пострадал пятилетний мальчик из Оханска (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Краевые следователи подняли вопрос о передаче уголовного дела по факту инцидента из органов внутренних дел в собственное производство. «Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — написано в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло в декабре прошлого года. По данным следствия, мужчина, управляя автомобилем, сбил на пешеходном переходе пятилетнего ребенка. Мальчика со множественными переломами экстренно доставили в больницу. На данный момент пострадавший все еще проходит лечение.
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин озвучил поручения по дорожному происшествию, в котором пострадал пятилетний мальчик из Оханска (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Краевые следователи подняли вопрос о передаче уголовного дела по факту инцидента из органов внутренних дел в собственное производство. «Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — написано в telegram-канале ведомства. ДТП произошло в декабре прошлого года. По данным следствия, мужчина, управляя автомобилем, сбил на пешеходном переходе пятилетнего ребенка. Мальчика со множественными переломами экстренно доставили в больницу. На данный момент пострадавший все еще проходит лечение.