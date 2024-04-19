Военкор «Известий» Еремин погиб в зоне СВО

20 апреля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин скончался во время выполнения профессиональных обязанностей в районе специальной военной операции. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В зоне спецоперации погиб военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин», — говорится в материале. Еремин выпускник Ставропольского Государственного Университета, где он получил образование в области журналистики и юриспруденции. Военный корреспондент родился в 1982 году в селе Прикумское. С 2017 года занимал должность специального корреспондента в московском информационном центре «Известия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин скончался во время выполнения профессиональных обязанностей в районе специальной военной операции. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В зоне спецоперации погиб военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин», — говорится в материале. Еремин выпускник Ставропольского Государственного Университета, где он получил образование в области журналистики и юриспруденции. Военный корреспондент родился в 1982 году в селе Прикумское. С 2017 года занимал должность специального корреспондента в московском информационном центре «Известия».