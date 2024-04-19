19 апреля 2024

Военкор «Известий» Еремин погиб в зоне СВО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО Фото:

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин скончался во время выполнения профессиональных обязанностей в районе специальной военной операции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В зоне спецоперации погиб военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин», — говорится в материале. Еремин выпускник Ставропольского Государственного Университета, где он получил образование в области журналистики и юриспруденции.

Военный корреспондент родился в 1982 году в селе Прикумское. С 2017 года занимал должность специального корреспондента в московском информационном центре «Известия».

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Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин скончался во время выполнения профессиональных обязанностей в районе специальной военной операции. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В зоне спецоперации погиб военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин», — говорится в материале. Еремин выпускник Ставропольского Государственного Университета, где он получил образование в области журналистики и юриспруденции. Военный корреспондент родился в 1982 году в селе Прикумское. С 2017 года занимал должность специального корреспондента в московском информационном центре «Известия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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