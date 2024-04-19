Военкор «Известий» Еремин погиб в зоне СВО

Корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО
Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин скончался во время выполнения профессиональных обязанностей в районе специальной военной операции. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«В зоне спецоперации погиб военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин», — говорится в материале. Еремин выпускник Ставропольского Государственного Университета, где он получил образование в области журналистики и юриспруденции.
Военный корреспондент родился в 1982 году в селе Прикумское. С 2017 года занимал должность специального корреспондента в московском информационном центре «Известия».
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