Стали известны причины задержания рэпера Платина в Томске

В Томске задержали рэпера Платина за нарушения правил въезда в РФ

20 апреля 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

На рэпера составлен административный протокол Фото: Дарья Попова © URA.RU В Томске сотрудники полиции задержали рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, из-за нарушения правил въезда в РФ, а также за незаконную трудовую деятельность на территории страны. Об этом сообщила томская полиция. «При проверке по базам данных, полицейскими установлено, что цель въезда гражданина не соответствует осуществляемой им деятельности на территории РФ. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания)», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Кроме того, были составлены протоколы ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров). Рэпера поместили в специальное помещение для задержанных лиц. В ближайшее время он будет доставлен в суд для принятия решения по административным материалам. Латвийского хип-хоп исполнителя Платину задержали в Томске в клубе Face. Во время его выступления в зал вошли сотрудники СОБР и забрали артиста прямо со сцены. Фанаты рэпера распространили видео, на котором сотрудники уводят исполнителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Томске сотрудники полиции задержали рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, из-за нарушения правил въезда в РФ, а также за незаконную трудовую деятельность на территории страны. Об этом сообщила томская полиция. «При проверке по базам данных, полицейскими установлено, что цель въезда гражданина не соответствует осуществляемой им деятельности на территории РФ. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания)», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Кроме того, были составлены протоколы ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров). Рэпера поместили в специальное помещение для задержанных лиц. В ближайшее время он будет доставлен в суд для принятия решения по административным материалам. Латвийского хип-хоп исполнителя Платину задержали в Томске в клубе Face. Во время его выступления в зал вошли сотрудники СОБР и забрали артиста прямо со сцены. Фанаты рэпера распространили видео, на котором сотрудники уводят исполнителя.