В Екатеринбурге пропал рабочий с «золотыми руками», его ищут больше недели

В Екатеринбурге волонтеры девять дней ищут пропавшего Степана Ширинкина

20 апреля 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Пропавший мужчина может находится в любом районе Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге пропал 39-летний Степан Ширинкин. Его местоположение неизвестно с 11 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Знавшие его горожане говорят, что у мужчины «золотые руки». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ширинкин Степан Александрович, 39 лет (1985 года рождения). Город Екатеринбург. С 11 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Рост мужчины — 185 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в синюю куртку, черные кроссовки, кепку и джинсы. В комментариях к публикации волонтеров люди выражают надежду в его поисках. «Очень хороший парень, ремонт у нас делал. Руки золотые. Степа, найдись!» — написала Екатерина Бровина. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52. Также можно поделиться любой информацией о Ширинкине по номеру 8 (953) 053 04 83. Фото: группа «ЛизаАлерт Свердловская область» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_40807) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пропал 39-летний Степан Ширинкин. Его местоположение неизвестно с 11 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Знавшие его горожане говорят, что у мужчины «золотые руки». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ширинкин Степан Александрович, 39 лет (1985 года рождения). Город Екатеринбург. С 11 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Рост мужчины — 185 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в синюю куртку, черные кроссовки, кепку и джинсы. В комментариях к публикации волонтеров люди выражают надежду в его поисках. «Очень хороший парень, ремонт у нас делал. Руки золотые. Степа, найдись!» — написала Екатерина Бровина. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52. Также можно поделиться любой информацией о Ширинкине по номеру 8 (953) 053 04 83.