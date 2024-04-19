19 апреля 2024

В Екатеринбурге пропал рабочий с «золотыми руками», его ищут больше недели

В Екатеринбурге волонтеры девять дней ищут пропавшего Степана Ширинкина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Пропавший мужчина может находится в любом районе Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 39-летний Степан Ширинкин. Его местоположение неизвестно с 11 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Знавшие его горожане говорят, что у мужчины «золотые руки».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ширинкин Степан Александрович, 39 лет (1985 года рождения). Город Екатеринбург. С 11 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Рост мужчины — 185 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в синюю куртку, черные кроссовки, кепку и джинсы.

В комментариях к публикации волонтеров люди выражают надежду в его поисках. «Очень хороший парень, ремонт у нас делал. Руки золотые. Степа, найдись!» — написала Екатерина Бровина.

Если вам известно о его местоположении, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52. Также можно поделиться любой информацией о Ширинкине по номеру 8 (953) 053 04 83.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пропал 39-летний Степан Ширинкин. Его местоположение неизвестно с 11 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Знавшие его горожане говорят, что у мужчины «золотые руки». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ширинкин Степан Александрович, 39 лет (1985 года рождения). Город Екатеринбург. С 11 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Рост мужчины — 185 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в синюю куртку, черные кроссовки, кепку и джинсы. В комментариях к публикации волонтеров люди выражают надежду в его поисках. «Очень хороший парень, ремонт у нас делал. Руки золотые. Степа, найдись!» — написала Екатерина Бровина. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52. Также можно поделиться любой информацией о Ширинкине по номеру 8 (953) 053 04 83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...