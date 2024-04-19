Свердловчан ждет самый теплый день в апреле

Суббота 20 апреля в Свердловской области может стать самым теплым днем месяца. Тропическая воздушная масса накроет регион и принесет теплый воздух. На юго-востоке области температура поднимется до +30 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Суббота в Свердловской области может стать самым теплым днем апреля, по крайней мере для южных и центральных районов… Максимальные дневные температуры следует ожидать в юго-восточных районах, где воздух может прогреться до +30 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Однако после отхода тепла на восток через регион начнет двигаться полярный фронт, из-за чего в Свердловской области ожидаются грозы и дождь. В части региона гром можно будет услышать уже во второй половине дня.
В Екатеринбурге 20 апреля ожидается небольшой дождь, однако есть небольшая вероятность грозы, сопровождающейся ливнями. Днем температура воздуха поднимется до +26 или +28 градусов.
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