19 апреля 2024

Свердловчан ждет самый теплый день в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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Бабье лето. Екатеринбург, солнце, визовский пруд, закат, голова младенца
В Екатеринбурге днем будет до +28 градусов Фото:

Суббота 20 апреля в Свердловской области может стать самым теплым днем месяца. Тропическая воздушная масса накроет регион и принесет теплый воздух. На юго-востоке области температура поднимется до +30 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Суббота в Свердловской области может стать самым теплым днем апреля, по крайней мере для южных и центральных районов… Максимальные дневные температуры следует ожидать в юго-восточных районах, где воздух может прогреться до +30 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако после отхода тепла на восток через регион начнет двигаться полярный фронт, из-за чего в Свердловской области ожидаются грозы и дождь. В части региона гром можно будет услышать уже во второй половине дня.

В Екатеринбурге 20 апреля ожидается небольшой дождь, однако есть небольшая вероятность грозы, сопровождающейся ливнями. Днем температура воздуха поднимется до +26 или +28 градусов.

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Суббота 20 апреля в Свердловской области может стать самым теплым днем месяца. Тропическая воздушная масса накроет регион и принесет теплый воздух. На юго-востоке области температура поднимется до +30 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Суббота в Свердловской области может стать самым теплым днем апреля, по крайней мере для южных и центральных районов… Максимальные дневные температуры следует ожидать в юго-восточных районах, где воздух может прогреться до +30 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако после отхода тепла на восток через регион начнет двигаться полярный фронт, из-за чего в Свердловской области ожидаются грозы и дождь. В части региона гром можно будет услышать уже во второй половине дня. В Екатеринбурге 20 апреля ожидается небольшой дождь, однако есть небольшая вероятность грозы, сопровождающейся ливнями. Днем температура воздуха поднимется до +26 или +28 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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