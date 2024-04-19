Адвокат Блиновской заявила, что СК хочет продлить арест блогера

20 апреля 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

Заседание по рассмотрению продления ареста проведут 22 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственные органы обратились в Мосгорсуд с просьбой о продлении срока содержания под стражей блогера Елены Блиновской, обвиняемой в серьезных налоговых преступлениях. Адвокат Наталия Сальникова сообщила, что рассмотрение ходатайства следствия запланировано на 22 апреля. «Следствие предложило продлить арест Елены Блиновской еще на три месяца. Заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении меры пресечения, состоится в Московском городском суде после полудня 22 апреля», — приводит слова Сальниковой ТАСС. Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года, когда она пыталась выехать из страны. Следствие утверждает, что Блиновская и ее супруг, используя сложные схемы, уклонились от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы обратились в Мосгорсуд с просьбой о продлении срока содержания под стражей блогера Елены Блиновской, обвиняемой в серьезных налоговых преступлениях. Адвокат Наталия Сальникова сообщила, что рассмотрение ходатайства следствия запланировано на 22 апреля. «Следствие предложило продлить арест Елены Блиновской еще на три месяца. Заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении меры пресечения, состоится в Московском городском суде после полудня 22 апреля», — приводит слова Сальниковой ТАСС. Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года, когда она пыталась выехать из страны. Следствие утверждает, что Блиновская и ее супруг, используя сложные схемы, уклонились от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 годы.