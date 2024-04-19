19 апреля 2024

В Ноябрьске произошла массовая авария с пострадавшими. Фото

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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, лечение, здоровье, медицина, больница, реанимация, пациент, больничная койка
Водитель и пассажир одного из авто пострадали в результате ДТП в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 19 апреля на улице Республики столкнулись три машины. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО.

«На улице Республики в районе дома №46 <…> водитель, управляя „ВАЗ“, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Mazda, пользующейся преимуществом в движении. В результате этого Mazda столкнулась с Nissan», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель и пассажир Nissan получили телесные повреждения. Происшествие произошло 19 апреля около 07:04 утра в Ноябрьске.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 19 апреля на улице Республики столкнулись три машины. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО. «На улице Республики в районе дома №46 <…> водитель, управляя „ВАЗ“, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Mazda, пользующейся преимуществом в движении. В результате этого Mazda столкнулась с Nissan», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель и пассажир Nissan получили телесные повреждения. Происшествие произошло 19 апреля около 07:04 утра в Ноябрьске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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