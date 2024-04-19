В Ноябрьске произошла массовая авария с пострадавшими. Фото

20 апреля 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Водитель и пассажир одного из авто пострадали в результате ДТП в Ноябрьске Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 19 апреля на улице Республики столкнулись три машины. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО. «На улице Республики в районе дома №46 <…> водитель, управляя „ВАЗ“, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Mazda, пользующейся преимуществом в движении. В результате этого Mazda столкнулась с Nissan», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель и пассажир Nissan получили телесные повреждения. Происшествие произошло 19 апреля около 07:04 утра в Ноябрьске. Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) 19 апреля на улице Республики столкнулись три машины. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО. «На улице Республики в районе дома №46 <…> водитель, управляя „ВАЗ“, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Mazda, пользующейся преимуществом в движении. В результате этого Mazda столкнулась с Nissan», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель и пассажир Nissan получили телесные повреждения. Происшествие произошло 19 апреля около 07:04 утра в Ноябрьске.