Над регионами России сбили 50 дронов, часть из них долетели до Подмосковья

20 апреля 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средства ПВО России перехватили 50 беспилотных летательный аппаратов над Россией, часть из них долетели до Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны. «50 беспилотников перехвачены и уничтожены за ночь над регионами РФ, включая Подмосковье», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО России перехватили 50 беспилотных летательный аппаратов над Россией, часть из них долетели до Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны. «50 беспилотников перехвачены и уничтожены за ночь над регионами РФ, включая Подмосковье», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.