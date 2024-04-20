Над регионами России сбили 50 дронов, часть из них долетели до Подмосковья

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Средства ПВО России перехватили 50 беспилотных летательный аппаратов над Россией, часть из них долетели до Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны.
«50 беспилотников перехвачены и уничтожены за ночь над регионами РФ, включая Подмосковье», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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