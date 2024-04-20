Над регионами России сбили 50 дронов, часть из них долетели до Подмосковья

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
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Средства ПВО России перехватили 50 беспилотных летательный аппаратов над Россией, часть из них долетели до Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны.

«50 беспилотников перехвачены и уничтожены за ночь над регионами РФ, включая Подмосковье», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Средства ПВО России перехватили 50 беспилотных летательный аппаратов над Россией, часть из них долетели до Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны. «50 беспилотников перехвачены и уничтожены за ночь над регионами РФ, включая Подмосковье», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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