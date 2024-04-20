На Украине неизвестные в камуфляже расстреляли полицейских

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
После перестрелки с неизвестными погиб полицейский, уточнили в УНИАН Фото:

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме расстреляли полицейских. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

«В авто были двое мужчин в камуфляже. Они открыли огонь по полицейским», — передает сообщении полиции украинское издание УНИАН. Там добавили, что правоохранители для проверки остановили автомобиль темного цвета около двух часов ночи, после чего мужчины открыли огонь. В результате инцидента 20-летний полицейский погиб, а его напарник получил ранение.

На данный момент проводится полицейская операция в Винницкой и Одесской областях. Правоохранителям удалось выявить подозреваемых, заключили в полиции.

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В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме расстреляли полицейских. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины. «В авто были двое мужчин в камуфляже. Они открыли огонь по полицейским», — передает сообщении полиции украинское издание УНИАН. Там добавили, что правоохранители для проверки остановили автомобиль темного цвета около двух часов ночи, после чего мужчины открыли огонь. В результате инцидента 20-летний полицейский погиб, а его напарник получил ранение. На данный момент проводится полицейская операция в Винницкой и Одесской областях. Правоохранителям удалось выявить подозреваемых, заключили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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