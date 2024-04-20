На Украине неизвестные в камуфляже расстреляли полицейских

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме расстреляли полицейских. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.
«В авто были двое мужчин в камуфляже. Они открыли огонь по полицейским», — передает сообщении полиции украинское издание УНИАН. Там добавили, что правоохранители для проверки остановили автомобиль темного цвета около двух часов ночи, после чего мужчины открыли огонь. В результате инцидента 20-летний полицейский погиб, а его напарник получил ранение.
На данный момент проводится полицейская операция в Винницкой и Одесской областях. Правоохранителям удалось выявить подозреваемых, заключили в полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.