Врач назвал неожиданный вред храпа

Врач Калинкин: храп может привести к инфаркту, инсульту и онкологии

20 апреля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Сомнолог поможет избавиться от храпа во сне, заявил Александр Калинкин Фото: Илья Московец © URA.RU Храп может привести к нарушению сна и спровоцировать возникновение серьезных заболеваний, таких как гипертония, инфаркт, инсульт, диабет второго типа. Не исключено и увеличение риска развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин. «Когда храп сопровождается остановками дыхания, он становится причиной развития гипертонии, инфаркта, инсульта, сахарного диабета второго типа и даже онкологических заболеваний», — передает слова Калинкина « Ридус ». Специалист добавил, что помимо медицинских последствий, постоянный храп может привести к серьезным семейным конфликтам, которые иногда заканчиваются разводом. В ряде стран храп занимает одно из верхних мест среди факторов, приводящих к разрушению семейных отношений. Храп более распространен у мужчин, однако после определенного возраста женщины становятся также подвержены этой проблеме, особенно после менопаузы. Чтобы избавиться от храпа, рекомендуется обратиться к сомнологу, который поможет выбрать подходящий метод лечения, заключил Калинкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Храп может привести к нарушению сна и спровоцировать возникновение серьезных заболеваний, таких как гипертония, инфаркт, инсульт, диабет второго типа. Не исключено и увеличение риска развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин. «Когда храп сопровождается остановками дыхания, он становится причиной развития гипертонии, инфаркта, инсульта, сахарного диабета второго типа и даже онкологических заболеваний», — передает слова Калинкина «Ридус». Специалист добавил, что помимо медицинских последствий, постоянный храп может привести к серьезным семейным конфликтам, которые иногда заканчиваются разводом. В ряде стран храп занимает одно из верхних мест среди факторов, приводящих к разрушению семейных отношений. Храп более распространен у мужчин, однако после определенного возраста женщины становятся также подвержены этой проблеме, особенно после менопаузы. Чтобы избавиться от храпа, рекомендуется обратиться к сомнологу, который поможет выбрать подходящий метод лечения, заключил Калинкин.