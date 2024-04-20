Путин поручил правительству поддержать российских аграриев

20 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Кабмин должен будет разработать меры поддержки для аграриев, заявлено в поручении Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU По результатам визита в Ставропольский край президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки для аграриев. Доклады по этой теме должны будут представлены до 1 октября. «Разработать дополнительные меры поддержки аграриев, доложить до 1 октября», — говорится на официальном сайте Кремля. Отмечается, что Владимир Путин отдал приказ о приоритетной поддержке сельхозпроизводителей, использующих отечественные материалы. Также было дано указание правительству и Центробанку обеспечить расширение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионах. Кроме того, президент поручил правительству принять меры налогового стимулирования и увеличения спроса на биотехнологическую продукцию. Еще одним заданием стало представление предложений по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в сотрудничестве со странами БРИКС, заключили в пресс-службе президента. Власти также расширяют программу поддержки в области мелиорации. Новые меры позволят компенсировать расходы фермеров на защиту земель от эрозии. Кабмин на эти цели выделил более 8,5 миллиардов рублей. Кроме того, сельхозпроизводителям из приграничных регионов России предоставят возможность продлить льготные кредиты на год и получить отсрочку платежей, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По результатам визита в Ставропольский край президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки для аграриев. Доклады по этой теме должны будут представлены до 1 октября. «Разработать дополнительные меры поддержки аграриев, доложить до 1 октября», — говорится на официальном сайте Кремля. Отмечается, что Владимир Путин отдал приказ о приоритетной поддержке сельхозпроизводителей, использующих отечественные материалы. Также было дано указание правительству и Центробанку обеспечить расширение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионах. Кроме того, президент поручил правительству принять меры налогового стимулирования и увеличения спроса на биотехнологическую продукцию. Еще одним заданием стало представление предложений по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в сотрудничестве со странами БРИКС, заключили в пресс-службе президента. Власти также расширяют программу поддержки в области мелиорации. Новые меры позволят компенсировать расходы фермеров на защиту земель от эрозии. Кабмин на эти цели выделил более 8,5 миллиардов рублей. Кроме того, сельхозпроизводителям из приграничных регионов России предоставят возможность продлить льготные кредиты на год и получить отсрочку платежей, передает РАПСИ.