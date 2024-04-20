В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью военкора «Известий» Еремина

Дмитрий Песков выразил соболезнование в связи с гибелью военкора Семена Еремина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью военкора «Известий» Семена Еремина. Об этом сообщили в РЕН ТВ.
«Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора „Известий“ Семена Еремина», — передает РЕН ТВ. Сообщение опубликовано в telegram-канале телевидения.
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