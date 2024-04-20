В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью военкора «Известий» Еремина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков выразил соболезнование в связи с гибелью военкора Семена Еремина Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью военкора «Известий» Семена Еремина. Об этом сообщили в РЕН ТВ.

«Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора „Известий“ Семена Еремина», — передает РЕН ТВ. Сообщение опубликовано в telegram-канале телевидения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью военкора «Известий» Семена Еремина. Об этом сообщили в РЕН ТВ. «Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора „Известий“ Семена Еремина», — передает РЕН ТВ. Сообщение опубликовано в telegram-канале телевидения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...