Жители Челябинской области в ночь на 20 апреля могли наблюдать северное сияние из-за обрушившейся на землю магнитной бури. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
«Только посмотрите, что пропустили ночью те, кто спал», — написал Дмитрий Ч. в группе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил видео, на котором запечатлено северное сияние. Аналогичную картину наблюдали жители поселка Вишневогорск Каслинского района.
Северное сияние окрасило небо в яркие цвета также во Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Вологодской и других областях, пишет telegram-канал Shot. Причиной северного сияния стала обрушившаяся на землю магнитная буря класса G1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!