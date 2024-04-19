19 апреля 2024

Жители Челябинской области ночью наблюдали северное сияние. Фото, видео

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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Причиной северного сияния стала магнитная буря класса G1 Фото:

Жители Челябинской области в ночь на 20 апреля могли наблюдать северное сияние из-за обрушившейся на землю магнитной бури. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«Только посмотрите, что пропустили ночью те, кто спал», — написал Дмитрий Ч. в группе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил видео, на котором запечатлено северное сияние. Аналогичную картину наблюдали жители поселка Вишневогорск Каслинского района.

Северное сияние окрасило небо в яркие цвета также во Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Вологодской и других областях, пишет telegram-канал Shot. Причиной северного сияния стала обрушившаяся на землю магнитная буря класса G1.

Северное сияние видели в Каслинском районе Челябинской области
Северное сияние видели в Каслинском районе Челябинской области

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Жители Челябинской области в ночь на 20 апреля могли наблюдать северное сияние из-за обрушившейся на землю магнитной бури. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «Только посмотрите, что пропустили ночью те, кто спал», — написал Дмитрий Ч. в группе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил видео, на котором запечатлено северное сияние. Аналогичную картину наблюдали жители поселка Вишневогорск Каслинского района. Северное сияние окрасило небо в яркие цвета также во Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Вологодской и других областях, пишет telegram-канал Shot. Причиной северного сияния стала обрушившаяся на землю магнитная буря класса G1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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