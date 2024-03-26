Власти увеличили зарплаты медикам и расширили бесплатную медпомощь в России

26 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Мишустин также упростил закупку медицинских средств для учреждений со 100 до 400 тысяч рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство расширяет программы оказания бесплатной медпомощи россиянам, а также вводит новые нормативы, благодаря которым зарплаты медиков вырастут. Изменения положительно скажутся на всей российской системе здравоохранения — так подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление прокомментировал эксперт Максим Казанин. Документ опубликован на сайте правительства 26 марта. Статья по теме Путин объявил о новом этапе модернизации медицины в России «Расширение правительством программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи позволит региональным лечебным учреждениям закупать дополнительное лечебное оборудование и, тем самым, расширить перечень проводимых лечебных и восстановительных процедур, проводимых амбулаторно или стационарно. Размер закупок медицинских изделий для таких процедур за счет средств ОМС увеличен со 100 до 400 тысяч рублей. Подобное решение окажет исключительно положительное влияние на возможности национальной системы здравоохранения», — рассказал URA.RU доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Максим Казанин. Юрист пояснил, что с 2024 года значительная часть высокотехнологической медпомощи оказывается за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тарифы включены в полисы ОМС. Соответственно, разумным является и увеличение заработных плат медработников, выполняющих сложные медицинские процедуры. «Нововведением являются повышающие коэффициенты затратоемкости. При оказании отдельных видов высокотехнологичных медуслуг они достигают 56% процентов от установленного норматива оплаты труда, в среднем увеличение предусмотрено на 30% от норматива», — заключил Максим Казанин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство расширяет программы оказания бесплатной медпомощи россиянам, а также вводит новые нормативы, благодаря которым зарплаты медиков вырастут. Изменения положительно скажутся на всей российской системе здравоохранения — так подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление прокомментировал эксперт Максим Казанин. Документ опубликован на сайте правительства 26 марта. «Расширение правительством программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи позволит региональным лечебным учреждениям закупать дополнительное лечебное оборудование и, тем самым, расширить перечень проводимых лечебных и восстановительных процедур, проводимых амбулаторно или стационарно. Размер закупок медицинских изделий для таких процедур за счет средств ОМС увеличен со 100 до 400 тысяч рублей. Подобное решение окажет исключительно положительное влияние на возможности национальной системы здравоохранения», — рассказал URA.RU доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Максим Казанин. Юрист пояснил, что с 2024 года значительная часть высокотехнологической медпомощи оказывается за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тарифы включены в полисы ОМС. Соответственно, разумным является и увеличение заработных плат медработников, выполняющих сложные медицинские процедуры. «Нововведением являются повышающие коэффициенты затратоемкости. При оказании отдельных видов высокотехнологичных медуслуг они достигают 56% процентов от установленного норматива оплаты труда, в среднем увеличение предусмотрено на 30% от норматива», — заключил Максим Казанин.