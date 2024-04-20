Сотрудники полиции из территориальных отделений полиции Курганской области прибыли в Курган для усиления охраны порядка. Об этом сообщает УМВД региона.
«В областной центр из территориальных подразделений УМВД России по Курганской области дополнительно прибыли 120 сотрудников органов внутренних дел», — информирует сайт ведомства. Усиление группировки сил и средств произошло для поддержания порядка на территории Кургана во время режима ЧС из-за паводка.
Полицейские будут нести дежурство и следить, чтобы не пропало имущество граждан, эвакуированных из зон подтопления. Также им поручено контролировать состояние дамбы и земляных насыпей. Для сотрудников провел инструктаж начальник УМВД России по Кургану полковник полиции Дмитрий Игошин.
Ранее URA.RU сообщало, что курганским полицейским пришлось подавлять бунт в дачном поселке. Десятки полицейских длительное время уговаривали местных дачников эвакуироваться из опасной зоны.
120 полицейских прибыли в Курган для поддержания порядка в режиме ЧС
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Сотрудники полиции из территориальных отделений полиции Курганской области прибыли в Курган для усиления охраны порядка. Об этом сообщает УМВД региона. «В областной центр из территориальных подразделений УМВД России по Курганской области дополнительно прибыли 120 сотрудников органов внутренних дел», — информирует сайт ведомства. Усиление группировки сил и средств произошло для поддержания порядка на территории Кургана во время режима ЧС из-за паводка. Полицейские будут нести дежурство и следить, чтобы не пропало имущество граждан, эвакуированных из зон подтопления. Также им поручено контролировать состояние дамбы и земляных насыпей. Для сотрудников провел инструктаж начальник УМВД России по Кургану полковник полиции Дмитрий Игошин. Ранее URA.RU сообщало, что курганским полицейским пришлось подавлять бунт в дачном поселке. Десятки полицейских длительное время уговаривали местных дачников эвакуироваться из опасной зоны.