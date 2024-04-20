В Курган из-за паводка прибыли 120 полицейских. Фото, видео

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Концерт Миа Бойко. Курган, полиция, наряд полиции
В Курган из-за паводка вызвали более 100 полиццейских Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники полиции из территориальных отделений полиции Курганской области прибыли в Курган для усиления охраны порядка. Об этом сообщает УМВД региона.

«В областной центр из территориальных подразделений УМВД России по Курганской области дополнительно прибыли 120 сотрудников органов внутренних дел», — информирует сайт ведомства. Усиление группировки сил и средств произошло для поддержания порядка на территории Кургана во время режима ЧС из-за паводка.

Полицейские будут нести дежурство и следить, чтобы не пропало имущество граждан, эвакуированных из зон подтопления. Также им поручено контролировать состояние дамбы и земляных насыпей. Для сотрудников провел инструктаж начальник УМВД России по Кургану полковник полиции Дмитрий Игошин.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским полицейским пришлось подавлять бунт в дачном поселке. Десятки полицейских длительное время уговаривали местных дачников эвакуироваться из опасной зоны.

120 полицейских прибыли в Курган для поддержания порядка в режиме ЧС
120 полицейских прибыли в Курган для поддержания порядка в режиме ЧС
Руководство УМВД по Кургану провело инструктаж для полицейских из районов
Руководство УМВД по Кургану провело инструктаж для полицейских из районов

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Сотрудники полиции из территориальных отделений полиции Курганской области прибыли в Курган для усиления охраны порядка. Об этом сообщает УМВД региона. «В областной центр из территориальных подразделений УМВД России по Курганской области дополнительно прибыли 120 сотрудников органов внутренних дел», — информирует сайт ведомства. Усиление группировки сил и средств произошло для поддержания порядка на территории Кургана во время режима ЧС из-за паводка. Полицейские будут нести дежурство и следить, чтобы не пропало имущество граждан, эвакуированных из зон подтопления. Также им поручено контролировать состояние дамбы и земляных насыпей. Для сотрудников провел инструктаж начальник УМВД России по Кургану полковник полиции Дмитрий Игошин. Ранее URA.RU сообщало, что курганским полицейским пришлось подавлять бунт в дачном поселке. Десятки полицейских длительное время уговаривали местных дачников эвакуироваться из опасной зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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