В Курган из-за паводка прибыли 120 полицейских. Фото, видео

20 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Курган из-за паводка вызвали более 100 полиццейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники полиции из территориальных отделений полиции Курганской области прибыли в Курган для усиления охраны порядка. Об этом сообщает УМВД региона. «В областной центр из территориальных подразделений УМВД России по Курганской области дополнительно прибыли 120 сотрудников органов внутренних дел», — информирует сайт ведомства. Усиление группировки сил и средств произошло для поддержания порядка на территории Кургана во время режима ЧС из-за паводка. Полицейские будут нести дежурство и следить, чтобы не пропало имущество граждан, эвакуированных из зон подтопления. Также им поручено контролировать состояние дамбы и земляных насыпей. Для сотрудников провел инструктаж начальник УМВД России по Кургану полковник полиции Дмитрий Игошин. Ранее URA.RU сообщало, что курганским полицейским пришлось подавлять бунт в дачном поселке. Десятки полицейских длительное время уговаривали местных дачников эвакуироваться из опасной зоны. 120 полицейских прибыли в Курган для поддержания порядка в режиме ЧС УМВД России по Курганской области . Руководство УМВД по Кургану провело инструктаж для полицейских из районов УМВД России по Курганской области УМВД России по Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции из территориальных отделений полиции Курганской области прибыли в Курган для усиления охраны порядка. Об этом сообщает УМВД региона. «В областной центр из территориальных подразделений УМВД России по Курганской области дополнительно прибыли 120 сотрудников органов внутренних дел», — информирует сайт ведомства. Усиление группировки сил и средств произошло для поддержания порядка на территории Кургана во время режима ЧС из-за паводка. Полицейские будут нести дежурство и следить, чтобы не пропало имущество граждан, эвакуированных из зон подтопления. Также им поручено контролировать состояние дамбы и земляных насыпей. Для сотрудников провел инструктаж начальник УМВД России по Кургану полковник полиции Дмитрий Игошин. Ранее URA.RU сообщало, что курганским полицейским пришлось подавлять бунт в дачном поселке. Десятки полицейских длительное время уговаривали местных дачников эвакуироваться из опасной зоны.