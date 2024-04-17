Председатель тонущего дачного кооператива Кургана устроил бунт. Видео

17 апреля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

17 апреля дачи в СНТ затопило Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане десяткам полицейских и сотрудников МЧС пришлось много часов уговаривать председателя СНТ «Тюльпан» Эдуарда Шестакова и других жителей эвакуироваться с территории тонущего садоводства. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Председатель СНТ „Тюльпан“ Шестаков всю ночь отказывался уезжать, и его примеру следовали другие. Его уговаривали 40 полицейских и десятки спасателей. При этом сам он работает в организации „РЖД“, представители которой, наоборот, помогают в вопросах, связанных с защитой от паводка», — рассказал источник. С Шестаковым URA.RU не удалось связаться. Его контакта нет в распоряжении редакции. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного УМВД. В ведомстве ответили, что проверяют информацию. В итоге местные жители согласились эвакуироваться. Утром 17 апреля стало известно, что самодельная дамба, которую в СНТ строили сами дачники, не выдержала. Ранее на место выезжали замгубернатора Курганской области Станислав Носков и главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин, пытаясь уговорить жителей СНТ эвакуироваться, но и они вначале получили отказ. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане десяткам полицейских и сотрудников МЧС пришлось много часов уговаривать председателя СНТ «Тюльпан» Эдуарда Шестакова и других жителей эвакуироваться с территории тонущего садоводства. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Председатель СНТ „Тюльпан“ Шестаков всю ночь отказывался уезжать, и его примеру следовали другие. Его уговаривали 40 полицейских и десятки спасателей. При этом сам он работает в организации „РЖД“, представители которой, наоборот, помогают в вопросах, связанных с защитой от паводка», — рассказал источник. С Шестаковым URA.RU не удалось связаться. Его контакта нет в распоряжении редакции. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного УМВД. В ведомстве ответили, что проверяют информацию. В итоге местные жители согласились эвакуироваться. Утром 17 апреля стало известно, что самодельная дамба, которую в СНТ строили сами дачники, не выдержала. Ранее на место выезжали замгубернатора Курганской области Станислав Носков и главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин, пытаясь уговорить жителей СНТ эвакуироваться, но и они вначале получили отказ. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.