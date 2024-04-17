Председатель тонущего дачного кооператива Кургана устроил бунт. Видео

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
17 апреля дачи в СНТ затопило Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане десяткам полицейских и сотрудников МЧС пришлось много часов уговаривать председателя СНТ «Тюльпан» Эдуарда Шестакова и других жителей эвакуироваться с территории тонущего садоводства. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями.

«Председатель СНТ „Тюльпан“ Шестаков всю ночь отказывался уезжать, и его примеру следовали другие. Его уговаривали 40 полицейских и десятки спасателей. При этом сам он работает в организации „РЖД“, представители которой, наоборот, помогают в вопросах, связанных с защитой от паводка», — рассказал источник. С Шестаковым URA.RU не удалось связаться. Его контакта нет в распоряжении редакции.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного УМВД. В ведомстве ответили, что проверяют информацию. В итоге местные жители согласились эвакуироваться. Утром 17 апреля стало известно, что самодельная дамба, которую в СНТ строили сами дачники, не выдержала.

Ранее на место выезжали замгубернатора Курганской области Станислав Носков и главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин, пытаясь уговорить жителей СНТ эвакуироваться, но и они вначале получили отказ. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане десяткам полицейских и сотрудников МЧС пришлось много часов уговаривать председателя СНТ «Тюльпан» Эдуарда Шестакова и других жителей эвакуироваться с территории тонущего садоводства. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Председатель СНТ „Тюльпан“ Шестаков всю ночь отказывался уезжать, и его примеру следовали другие. Его уговаривали 40 полицейских и десятки спасателей. При этом сам он работает в организации „РЖД“, представители которой, наоборот, помогают в вопросах, связанных с защитой от паводка», — рассказал источник. С Шестаковым URA.RU не удалось связаться. Его контакта нет в распоряжении редакции. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного УМВД. В ведомстве ответили, что проверяют информацию. В итоге местные жители согласились эвакуироваться. Утром 17 апреля стало известно, что самодельная дамба, которую в СНТ строили сами дачники, не выдержала. Ранее на место выезжали замгубернатора Курганской области Станислав Носков и главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин, пытаясь уговорить жителей СНТ эвакуироваться, но и они вначале получили отказ. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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