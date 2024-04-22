Авиаэксперт Гусаров: летом авиабилеты на международные рейсы подорожают в три раза

Авиаэксперт Гусаров: летом билеты на международные рейсы подорожают в три раза

22 апреля 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Самые популярные направления среди российских туристов — Турция, Египет и Арабские Эмираты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Летом стоимость авиабилетов на международные рейсы вырастет в среднем в три-четыре раза, в зависимости от популярности направления. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «В летний сезон цены на авиабилеты вырастут в три раза, по сравнению с апрелем. На особо популярные направления могут увеличиться и в четыре раза. В основном это коснется международных линий. Ценообразование зависит от спроса и динамики. Если будет много желающих улететь в тот или иной город, цены будут зашкаливать», — рассказал Роман Гусаров. В разговоре с URA.RU президент Союза туристических агентств Сергей Голов объяснил, какие направления среди россиян стали самыми популярными в 2024 году. «В России сейчас есть ограничения по зарубежному выезду, Европа для нас закрыта. Поэтому в приоритете Турция, Египет и Арабские Эмираты. Что касается российских направлений, люди выбирают отдых на море. Спрос растет на Черноморское и Азовское побережье», — отметил собеседник агентства. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, средняя цена на полеты внутри России увеличилась на 25%. Ранее туроператор «Алеан» заявлял, что отдых на российских курортах подорожает на 20%. При этом, по словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, путевки в ОАЭ и Шри-Ланку станут дешевле на 15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом стоимость авиабилетов на международные рейсы вырастет в среднем в три-четыре раза, в зависимости от популярности направления. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «В летний сезон цены на авиабилеты вырастут в три раза, по сравнению с апрелем. На особо популярные направления могут увеличиться и в четыре раза. В основном это коснется международных линий. Ценообразование зависит от спроса и динамики. Если будет много желающих улететь в тот или иной город, цены будут зашкаливать», — рассказал Роман Гусаров. В разговоре с URA.RU президент Союза туристических агентств Сергей Голов объяснил, какие направления среди россиян стали самыми популярными в 2024 году. «В России сейчас есть ограничения по зарубежному выезду, Европа для нас закрыта. Поэтому в приоритете Турция, Египет и Арабские Эмираты. Что касается российских направлений, люди выбирают отдых на море. Спрос растет на Черноморское и Азовское побережье», — отметил собеседник агентства. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, средняя цена на полеты внутри России увеличилась на 25%. Ранее туроператор «Алеан» заявлял, что отдых на российских курортах подорожает на 20%. При этом, по словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, путевки в ОАЭ и Шри-Ланку станут дешевле на 15%.