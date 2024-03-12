Вице-президент АТОР: отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке подешевеет на 15%

13 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Цены на отдых в Турции не упадут из-за текущего курса рубля, сказал Артур Мурадян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Отдохнуть летом в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) и на Шри-Ланке станет на 10-15% дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. «Перечень направлений, куда можно полететь из России, не изменился с прошлого года. Стало больше полетных программ. За счет этого цены на билеты упали. Летом пока они ожидаются на 10-15% ниже, чем в прошлом году. Речь идет, в частности, об Арабских Эмиратах и Шри-Ланке», — сказал Артур Мурадян. По его словам, стоимость путевок в Таиланд и Турцию не изменится. «Таиланд, скорее всего, останется на прежнем Уровне. Турция за счет текущего курса рубля тоже не подешевеет, хотя не исключено снижение, о котором многие уже говорят. Однако пока такой динамики цен мы не видим. При этом планированием туров в Турцию или Египет стоит озаботиться уже сейчас, потому что ближе к сезону ценник начнет расти. Согласно нашей аналитике, стоимость путевки на двоих на неделю будет начинаться от 150 тысяч рублей за неделю», — подчеркнул эксперт. При этом с апреля 2024 туристические визы на Шри-Ланку для россиян станут платными. Ранее граждане России и других стран Азии могли находиться на ее территории до 30 дней с возможностью двукратного въезда. Плата за визу при данных условиях не взималась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отдохнуть летом в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) и на Шри-Ланке станет на 10-15% дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. «Перечень направлений, куда можно полететь из России, не изменился с прошлого года. Стало больше полетных программ. За счет этого цены на билеты упали. Летом пока они ожидаются на 10-15% ниже, чем в прошлом году. Речь идет, в частности, об Арабских Эмиратах и Шри-Ланке», — сказал Артур Мурадян. По его словам, стоимость путевок в Таиланд и Турцию не изменится. «Таиланд, скорее всего, останется на прежнем Уровне. Турция за счет текущего курса рубля тоже не подешевеет, хотя не исключено снижение, о котором многие уже говорят. Однако пока такой динамики цен мы не видим. При этом планированием туров в Турцию или Египет стоит озаботиться уже сейчас, потому что ближе к сезону ценник начнет расти. Согласно нашей аналитике, стоимость путевки на двоих на неделю будет начинаться от 150 тысяч рублей за неделю», — подчеркнул эксперт. При этом с апреля 2024 туристические визы на Шри-Ланку для россиян станут платными. Ранее граждане России и других стран Азии могли находиться на ее территории до 30 дней с возможностью двукратного въезда. Плата за визу при данных условиях не взималась.