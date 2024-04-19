Екатеринбургский депутат обозначил свою миссию на передовой в зоне СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев едет на передовую в зону спецоперации РФ на Украине, чтобы оказывать помощь раненым. Об этом он — врач-анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф — заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Киселев подтвердил ранее опубликованную URA.RU информацию о подписании контракта с добровольческим отрядом «Барс». Видео он записывал уже в военной форме.
«Проехал с гуманитарной помощью по новым регионам России, и стало совершенно ясно, что там не хватает медицинской помощи на передовой. Мной было принято решение отправиться в зону СВО для полномерной медицинской помощи нашим бойцам», — сказал Киселев. Он также дал понять, что не планирует отказываться от мандата: жителям Академического района, от которого в 2023 году избирался Киселев, обещано, что его помощники будут отрабатывать проблемные вопросы.
Киселев уже трижды ездил на СВО — еще до попадания во власть. Он имеет государственные и ведомственные награды, в том числе медаль «За отвагу», сказано на сайте думы.
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