Екатеринбургский депутат едет разведчиком на СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев — врач-анестезиолог-реаниматолог «Территориально центра медицины катастроф» — в ближайшее время отправится в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации.
«Киселев подписал контракт с [добровольческим] отрядом „Барс“. Будет развездчиком», — поделился собеседник агентства. Планирует ли Киселев отказываться от мандата, пока неясно. Сам депутат на просьбу корреспондента о комментарии пока не ответил. В думе он представляет Академический район, Киселева относят к фракции ГК «Ренова».
Он уже трижды ездил на СВО — еще до попадания во власть (это произошло по итогам сентябрьских выборов 2023 года). В общей сложности он пробыл в зоне боевых действий девять месяцев, из которых порядка ста дней — на первой линии фронта. Киселев имеет государственные и ведомственные награды, в том числе Медаль за отвагу, сказано на сайте думы.
В думе есть еще один депутат с опытом участия в спецоперации — Тимофей Жуков. Он отправился туда в конце 2022-го и вернулся в апреле 2023-го — с контузией (через несколько месяцев его состояние пришло в норму).
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