Екатеринбургский депутат едет разведчиком на СВО

Депутат из Екатеринбурга Киселев едет разведчиком на СВО

18 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Станислав Киселев уже несколько раз был в зоне боевых действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев — врач-анестезиолог-реаниматолог «Территориально центра медицины катастроф» — в ближайшее время отправится в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации. «Киселев подписал контракт с [добровольческим] отрядом „Барс“. Будет развездчиком», — поделился собеседник агентства. Планирует ли Киселев отказываться от мандата, пока неясно. Сам депутат на просьбу корреспондента о комментарии пока не ответил. В думе он представляет Академический район, Киселева относят к фракции ГК «Ренова». Он уже трижды ездил на СВО — еще до попадания во власть (это произошло по итогам сентябрьских выборов 2023 года). В общей сложности он пробыл в зоне боевых действий девять месяцев, из которых порядка ста дней — на первой линии фронта. Киселев имеет государственные и ведомственные награды, в том числе Медаль за отвагу, сказано на сайте думы. В думе есть еще один депутат с опытом участия в спецоперации — Тимофей Жуков. Он отправился туда в конце 2022-го и вернулся в апреле 2023-го — с контузией (через несколько месяцев его состояние пришло в норму). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев — врач-анестезиолог-реаниматолог «Территориально центра медицины катастроф» — в ближайшее время отправится в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации. «Киселев подписал контракт с [добровольческим] отрядом „Барс“. Будет развездчиком», — поделился собеседник агентства. Планирует ли Киселев отказываться от мандата, пока неясно. Сам депутат на просьбу корреспондента о комментарии пока не ответил. В думе он представляет Академический район, Киселева относят к фракции ГК «Ренова». Он уже трижды ездил на СВО — еще до попадания во власть (это произошло по итогам сентябрьских выборов 2023 года). В общей сложности он пробыл в зоне боевых действий девять месяцев, из которых порядка ста дней — на первой линии фронта. Киселев имеет государственные и ведомственные награды, в том числе Медаль за отвагу, сказано на сайте думы. В думе есть еще один депутат с опытом участия в спецоперации — Тимофей Жуков. Он отправился туда в конце 2022-го и вернулся в апреле 2023-го — с контузией (через несколько месяцев его состояние пришло в норму).