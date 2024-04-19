19 апреля 2024

В Челябинской область сгорел дом семьи, в которой выросли десять детей. Видео

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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
Дом многодетной семьи сгорел полностью Фото:

В селе Шибаново Челябинской области 20 апреля утром сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. О пожаре сообщила Снежана Коробейникова.

«Вот и к нам пришла беда. Слава богу все живы, кроме домашних животных. Женя в реанимации!» — написала пострадавшая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дом многодетной семьи в селе Шибаново Красноармейского района сгорел полностью. Семья Евгения и Снежаны Коробейниковых вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Некоторые дети уже выросли и живут отдельно. Коробейниковы неоднократно становилась победителями в различных региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная семья.

Дом сгорел утром 20 апреля
Дом сгорел утром 20 апреля

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В селе Шибаново Челябинской области 20 апреля утром сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. О пожаре сообщила Снежана Коробейникова. «Вот и к нам пришла беда. Слава богу все живы, кроме домашних животных. Женя в реанимации!» — написала пострадавшая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Дом многодетной семьи в селе Шибаново Красноармейского района сгорел полностью. Семья Евгения и Снежаны Коробейниковых вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Некоторые дети уже выросли и живут отдельно. Коробейниковы неоднократно становилась победителями в различных региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная семья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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