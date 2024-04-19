В Челябинской область сгорел дом семьи, в которой выросли десять детей. Видео

20 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Дом многодетной семьи сгорел полностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Шибаново Челябинской области 20 апреля утром сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. О пожаре сообщила Снежана Коробейникова. «Вот и к нам пришла беда. Слава богу все живы, кроме домашних животных. Женя в реанимации!» — написала пострадавшая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Дом многодетной семьи в селе Шибаново Красноармейского района сгорел полностью. Семья Евгения и Снежаны Коробейниковых вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Некоторые дети уже выросли и живут отдельно. Коробейниковы неоднократно становилась победителями в различных региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная семья. Дом сгорел утром 20 апреля Снежана Коробейникова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Шибаново Челябинской области 20 апреля утром сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. О пожаре сообщила Снежана Коробейникова. «Вот и к нам пришла беда. Слава богу все живы, кроме домашних животных. Женя в реанимации!» — написала пострадавшая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Дом многодетной семьи в селе Шибаново Красноармейского района сгорел полностью. Семья Евгения и Снежаны Коробейниковых вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Некоторые дети уже выросли и живут отдельно. Коробейниковы неоднократно становилась победителями в различных региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная семья.