В селе Шибаново Челябинской области 20 апреля утром сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. О пожаре сообщила Снежана Коробейникова.
«Вот и к нам пришла беда. Слава богу все живы, кроме домашних животных. Женя в реанимации!» — написала пострадавшая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Дом многодетной семьи в селе Шибаново Красноармейского района сгорел полностью. Семья Евгения и Снежаны Коробейниковых вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Некоторые дети уже выросли и живут отдельно. Коробейниковы неоднократно становилась победителями в различных региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная семья.
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