Десятки пермяков стали донорами костного мозга с начала года

20 апреля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU С начала 2024 года 24 жителя Пермского края стали донорами костного мозга. Всего с запуска проекта заявки направили уже 355 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». «С начала года 24 пермяка стали донорами костного мозга с помощью „Почты России“. Всего с запуска проекта заявки из Пермского края с помощью почты направили уже 355 человек. Раньше добровольцам, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование для определения генотипа. Теперь же достаточно оставить заявку, после чего доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, анкетой о состоянии здоровья и необходимыми документами для вступления в регистр», — сообщили в компании. Уточняется, что кандидат на вступление в регистр может без помощи медработника взять мазок с внутренней стороны обеих щек, после чего палочки и заполненные документы следует отправить по почте в Казань заказным письмом. Там специалисты лаборатории проведут типирование и определят генотип добровольца. Пересылку образца оплачивает почта. Стать потенциальным донором костного мозга может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года 24 жителя Пермского края стали донорами костного мозга. Всего с запуска проекта заявки направили уже 355 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». «С начала года 24 пермяка стали донорами костного мозга с помощью „Почты России“. Всего с запуска проекта заявки из Пермского края с помощью почты направили уже 355 человек. Раньше добровольцам, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование для определения генотипа. Теперь же достаточно оставить заявку, после чего доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, анкетой о состоянии здоровья и необходимыми документами для вступления в регистр», — сообщили в компании. Уточняется, что кандидат на вступление в регистр может без помощи медработника взять мазок с внутренней стороны обеих щек, после чего палочки и заполненные документы следует отправить по почте в Казань заказным письмом. Там специалисты лаборатории проведут типирование и определят генотип добровольца. Пересылку образца оплачивает почта. Стать потенциальным донором костного мозга может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет.