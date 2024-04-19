19 апреля 2024

В Свердловской области разбился насмерть мотоциклист без прав. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Погибший мотоциклист в момент ДТП был в защитном шлеме (архивное фото) Фото:

В Шалинском районе Свердловской области днем 20 апреля мотоциклист, не имевший водительских прав, врезался в металлическое ограждение. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель мотоцикла Kawasaki двигался с небезопасной скоростью, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортным средством, допустил наезд на металлическое перильное ограждение. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инспекторы установили, что погибший жил в поселке Сабик, права управления мотоциклом не имел. В момент происшествия мужчина был в мотоциклетном шлеме. Органы внутренних дел проводят расследование.

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В Шалинском районе Свердловской области днем 20 апреля мотоциклист, не имевший водительских прав, врезался в металлическое ограждение. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель мотоцикла Kawasaki двигался с небезопасной скоростью, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортным средством, допустил наезд на металлическое перильное ограждение. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы установили, что погибший жил в поселке Сабик, права управления мотоциклом не имел. В момент происшествия мужчина был в мотоциклетном шлеме. Органы внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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