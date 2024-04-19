В Шалинском районе Свердловской области днем 20 апреля мотоциклист, не имевший водительских прав, врезался в металлическое ограждение. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель мотоцикла Kawasaki двигался с небезопасной скоростью, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортным средством, допустил наезд на металлическое перильное ограждение. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инспекторы установили, что погибший жил в поселке Сабик, права управления мотоциклом не имел. В момент происшествия мужчина был в мотоциклетном шлеме. Органы внутренних дел проводят расследование.
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