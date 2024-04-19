Происшествия ДТП В Свердловской области разбился насмерть мотоциклист без прав. Фото 20 апреля 2024 в 22:35 Размер текста - 17 + Погибший мотоциклист в момент ДТП был в защитном шлеме (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Шалинском районе Свердловской области днем 20 апреля мотоциклист, не имевший водительских прав, врезался в металлическое ограждение. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель мотоцикла Kawasaki двигался с небезопасной скоростью, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортным средством, допустил наезд на металлическое перильное ограждение. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы установили, что погибший жил в поселке Сабик, права управления мотоциклом не имел. В момент происшествия мужчина был в мотоциклетном шлеме. Органы внутренних дел проводят расследование. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», t.me Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Шалинском районе Свердловской области днем 20 апреля мотоциклист, не имевший водительских прав, врезался в металлическое ограждение. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель мотоцикла Kawasaki двигался с небезопасной скоростью, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортным средством, допустил наезд на металлическое перильное ограждение. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы установили, что погибший жил в поселке Сабик, права управления мотоциклом не имел. В момент происшествия мужчина был в мотоциклетном шлеме. Органы внутренних дел проводят расследование. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям