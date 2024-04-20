Родителям из Кургана не следует разрешать детям находиться в загрязненных паводковых водах Тобола. Поводом для этой рекомендации послужило видео, размещенное в соцсети, где подростки устроили игры в воде на городской набережной, передает пресс-служба мэрии.
«Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Кургана обращается к родителям: усильте контроль над детьми, не допускайте подобных игр. Вода грязная, во время паводка смывается мусор с подтопляемых территорий, грязь с дорог, поэтому легко заразиться инфекциями», — написано в telegram-канале ведомства.
В паводок населения региона начали прививать от вирусного гепатита А. Соответствующую помощь гражданам оказывают десятки мобильных бригад. О главных событиях прошедшего дня по теме наводнения вы можете узнать из материала URA.RU.
В администрации Кургана подчеркивают, что подобные игры недопустимы
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Родителям из Кургана не следует разрешать детям находиться в загрязненных паводковых водах Тобола. Поводом для этой рекомендации послужило видео, размещенное в соцсети, где подростки устроили игры в воде на городской набережной, передает пресс-служба мэрии. «Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Кургана обращается к родителям: усильте контроль над детьми, не допускайте подобных игр. Вода грязная, во время паводка смывается мусор с подтопляемых территорий, грязь с дорог, поэтому легко заразиться инфекциями», — написано в telegram-канале ведомства. В паводок населения региона начали прививать от вирусного гепатита А. Соответствующую помощь гражданам оказывают десятки мобильных бригад. О главных событиях прошедшего дня по теме наводнения вы можете узнать из материала URA.RU.