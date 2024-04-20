Общество Курганские подростки устроили игры в загрязненных паводковых водах Тобола. Фото Курганцам рекомендовали усилить контроль над детьми, играющими в грязном Тоболе 20 апреля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 + Загрязненные паводковые воды могут стать причиной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родителям из Кургана не следует разрешать детям находиться в загрязненных паводковых водах Тобола. Поводом для этой рекомендации послужило видео, размещенное в соцсети, где подростки устроили игры в воде на городской набережной, передает пресс-служба мэрии. «Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Кургана обращается к родителям: усильте контроль над детьми, не допускайте подобных игр. Вода грязная, во время паводка смывается мусор с подтопляемых территорий, грязь с дорог, поэтому легко заразиться инфекциями», — написано в telegram-канале ведомства. В паводок населения региона начали прививать от вирусного гепатита А. Соответствующую помощь гражданам оказывают десятки мобильных бригад. О главных событиях прошедшего дня по теме наводнения вы можете узнать из материала URA.RU. В администрации Кургана подчеркивают, что подобные игры недопустимы telegram-канал «Город Курган» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Родителям из Кургана не следует разрешать детям находиться в загрязненных паводковых водах Тобола. Поводом для этой рекомендации послужило видео, размещенное в соцсети, где подростки устроили игры в воде на городской набережной, передает пресс-служба мэрии. «Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Кургана обращается к родителям: усильте контроль над детьми, не допускайте подобных игр. Вода грязная, во время паводка смывается мусор с подтопляемых территорий, грязь с дорог, поэтому легко заразиться инфекциями», — написано в telegram-канале ведомства. В паводок населения региона начали прививать от вирусного гепатита А. Соответствующую помощь гражданам оказывают десятки мобильных бригад. О главных событиях прошедшего дня по теме наводнения вы можете узнать из материала URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям