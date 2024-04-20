20 апреля 2024

Курганские подростки устроили игры в загрязненных паводковых водах Тобола. Фото

Курганцам рекомендовали усилить контроль над детьми, играющими в грязном Тоболе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Загрязненные паводковые воды могут стать причиной инфекции
Загрязненные паводковые воды могут стать причиной инфекции Фото:

Родителям из Кургана не следует разрешать детям находиться в загрязненных паводковых водах Тобола. Поводом для этой рекомендации послужило видео, размещенное в соцсети, где подростки устроили игры в воде на городской набережной, передает пресс-служба мэрии.

«Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Кургана обращается к родителям: усильте контроль над детьми, не допускайте подобных игр. Вода грязная, во время паводка смывается мусор с подтопляемых территорий, грязь с дорог, поэтому легко заразиться инфекциями», — написано в telegram-канале ведомства.

В паводок населения региона начали прививать от вирусного гепатита А. Соответствующую помощь гражданам оказывают десятки мобильных бригад. О главных событиях прошедшего дня по теме наводнения вы можете узнать из материала URA.RU.

https://t.me/kurgancityru/29140
В администрации Кургана подчеркивают, что подобные игры недопустимы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родителям из Кургана не следует разрешать детям находиться в загрязненных паводковых водах Тобола. Поводом для этой рекомендации послужило видео, размещенное в соцсети, где подростки устроили игры в воде на городской набережной, передает пресс-служба мэрии. «Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Кургана обращается к родителям: усильте контроль над детьми, не допускайте подобных игр. Вода грязная, во время паводка смывается мусор с подтопляемых территорий, грязь с дорог, поэтому легко заразиться инфекциями», — написано в telegram-канале ведомства. В паводок населения региона начали прививать от вирусного гепатита А. Соответствующую помощь гражданам оказывают десятки мобильных бригад. О главных событиях прошедшего дня по теме наводнения вы можете узнать из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...