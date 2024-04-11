Курганцев из подтопляемых территорий начали вакцинировать от гепатита А

На территории Курганской области уже вакцинированы 134 человека от вирусного гепатита А из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«В Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А. Были вакцинированы 134 человека, в том числе 24 ребенка», — на пресс-службу ведомства ссылается ТАСС.
По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, на территории соответствующую помощь населению оказывают 28 мобильных бригад. По данным Минздрава России, все объекты здравоохранения Курганской области находятся вне опасности, вода до них не добралась. О ключевых событиях, связанных с последствиями паводка — узнавайте из трансляции URA.RU.
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На территории Курганской области уже вакцинированы 134 человека от вирусного гепатита А из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «В Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А. Были вакцинированы 134 человека, в том числе 24 ребенка», — на пресс-службу ведомства ссылается ТАСС. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, на территории соответствующую помощь населению оказывают 28 мобильных бригад. По данным Минздрава России, все объекты здравоохранения Курганской области находятся вне опасности, вода до них не добралась. О ключевых событиях, связанных с последствиями паводка — узнавайте из трансляции URA.RU.