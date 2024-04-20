20 апреля 2024

Старовойт сообщил о разрушениях в Курской области после атаки ВСУ

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ВСУ совершили атаку на поселок Теткино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После обстрела поселка Теткино в Курской области повреждены 11 домовладений, нарушена работа газоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил отсутствие пострадавших и жертв.

«Сегодня вечером со стороны Украины снова обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждены 11 домовладений, личный легковой автомобиль. Частично нарушена работа газо- и электроснабжения», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также заявил, что спецбригады приступают к аварийным работам. Собственникам будет оказана помощь в ремонте поврежденного имущества.

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После обстрела поселка Теткино в Курской области повреждены 11 домовладений, нарушена работа газоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил отсутствие пострадавших и жертв. «Сегодня вечером со стороны Украины снова обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждены 11 домовладений, личный легковой автомобиль. Частично нарушена работа газо- и электроснабжения», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также заявил, что спецбригады приступают к аварийным работам. Собственникам будет оказана помощь в ремонте поврежденного имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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