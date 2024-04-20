Происшествия В Екатеринбурге супруг жестоко избил свою жену на улице. Фото 21 апреля 2024 в 01:23 Размер текста - 17 + Очевидцы рассказали, что буйного мужчину задержали полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 20 апреля пьяный мужчина жестко избил свою жену на улице Шефской. На кадрах очевидцев заметно, что он бьет лежащую у тротуара женщину и кричит на нее. «Сегодня [20 апреля] на улице Шефской, 59, мужик в нетрезвом состоянии побил свою жену. Очевидцы вызвали полицию», — сообщили свидетели инцидента telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На видео мужчина бьет девушку, дергает ее за руку и кричит «пошли домой». По информации канала, его задержали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. telegram-канал «Злой Екатеринбург», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 20 апреля пьяный мужчина жестко избил свою жену на улице Шефской. На кадрах очевидцев заметно, что он бьет лежащую у тротуара женщину и кричит на нее. «Сегодня [20 апреля] на улице Шефской, 59, мужик в нетрезвом состоянии побил свою жену. Очевидцы вызвали полицию», — сообщили свидетели инцидента telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На видео мужчина бьет девушку, дергает ее за руку и кричит «пошли домой». По информации канала, его задержали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям