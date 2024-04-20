В Екатеринбурге вечером 20 апреля пьяный мужчина жестко избил свою жену на улице Шефской. На кадрах очевидцев заметно, что он бьет лежащую у тротуара женщину и кричит на нее.
«Сегодня [20 апреля] на улице Шефской, 59, мужик в нетрезвом состоянии побил свою жену. Очевидцы вызвали полицию», — сообщили свидетели инцидента telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
На видео мужчина бьет девушку, дергает ее за руку и кричит «пошли домой». По информации канала, его задержали сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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