20 апреля 2024
19 апреля 2024

В Екатеринбурге супруг жестоко избил свою жену на улице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы рассказали, что буйного мужчину задержали полицейские Фото:

В Екатеринбурге вечером 20 апреля пьяный мужчина жестко избил свою жену на улице Шефской. На кадрах очевидцев заметно, что он бьет лежащую у тротуара женщину и кричит на нее.

«Сегодня [20 апреля] на улице Шефской, 59, мужик в нетрезвом состоянии побил свою жену. Очевидцы вызвали полицию», — сообщили свидетели инцидента telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

На видео мужчина бьет девушку, дергает ее за руку и кричит «пошли домой». По информации канала, его задержали сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге вечером 20 апреля пьяный мужчина жестко избил свою жену на улице Шефской. На кадрах очевидцев заметно, что он бьет лежащую у тротуара женщину и кричит на нее. «Сегодня [20 апреля] на улице Шефской, 59, мужик в нетрезвом состоянии побил свою жену. Очевидцы вызвали полицию», — сообщили свидетели инцидента telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На видео мужчина бьет девушку, дергает ее за руку и кричит «пошли домой». По информации канала, его задержали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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